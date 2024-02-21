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В России идет короткая рабочая неделя

21 февраля 2024 10:07
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В России идет короткая рабочая неделя

В России идет короткая рабочая неделя: День защитника Отечества приходится на пятницу, что продлевает длительность выходных до трех дней подряд. Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт hh.ru по трудовому праву, рассказала, как именно предстоит работать и отдыхать на этой неделе.

23 февраля – нерабочий праздничный день в России. День защитника Отечества выпадает на пятницу, поэтому отдыхать россияне будут три дня, с 23 по 25 февраля: 24 и 25 — обычные выходные, а 23 — дополнительный праздничный выходной. Четверг, 22 февраля, — сокращенный на один час рабочий день (ст. 95 ТК РФ).

При этом важно помнить, что есть особенности по привлечению сотрудников в нерабочие праздничные дни и выходные. В большинстве случаев работодатель должен запросить согласие на работу в такой период. Исключением может быть, например, предотвращение катастроф, аварий.

Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него удобнее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.

При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере (ст.153 ТК РФ).

Напомним, что всего в 2024 году – 118 выходных и праздничных дней и 248 рабочих дней. Из-за того, что 2024 год – високосный, работать предстоит на один день больше, чем обычно.

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