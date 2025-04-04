В России готовятся ввести «шашлычное эмбарго»

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В России предложили ограничить экспорт мяса перед майскими праздниками, введя таким образом «шашлычное эмбарго». С соответствующей инициативой выступил зампред Госдумы Борис Чернышов.

Также с осени нынешнего года будут введены новые правила разведения костров и жарки шашлыков. Россияне смогут готовить еду на открытом огне только в специально оборудованных ими местах — костры должны располагаться в котлованах, а территория вокруг них должна расчищаться на дистанцию в 10 метров. В случае нарушения запретов с россиян будут взиматься штрафы. Подробнее о новых требованиях и о «шашлычном эмбарго» — в материале URA.RU.

Россияне не смогут разводить костры и жарить шашлыки вне специально отведенных и оборудованных мест с 1 сентября 2025 года. Это следует из новой редакции нормативных требований, регулирующих порядок обеспечения противопожарной безопасности, пишет news.ru. Новые требования уже одобрены правительством и вскоре станут обязательными к выполнению.

С осени нынешнего года жарить шашлыки можно будет только в устойчиво установленном мангале или на костре, разведенном в котловане глубиной 30 сантиметров и диаметром до одного метра или внутри устойчивой металлической емкости. Костер должен быть обложен камнями в ширину не менее 40 сантиметров, а территория вокруг него должна быть очищена на 10 метров. При этом место разведения огня должно располагаться:

на удалении 100 метров до хвойных деревьев;

на удалении 30 метров до лиственных;

на удалении 50 метров от зданий вне участков;

на удалении не менее 15 метров на частных и садовых участках.

Описанные правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Тогда за их нарушение будет взиматься штраф. Однако в весенне-летний сезон 2025 применяются ранее действующие нормы, не включающие вышеуказанные запреты.

В Госдуме предложили ввести временные ограничительные меры на вывоз мяса из России перед майскими праздниками. Так, по мнению депутатов, необходимо установить квоты на беспошлинный ввоз определенных категорий мяса.

«Мы предлагаем шашлычное эмбарго — временно приостановить экспорт свинины и куриного мяса, а также создать условия для беспошлинного импорта этих продуктов в определенных объемах», — рассказал зампред Госдумы Борис Чернышов. Данные меры, по его словам, помогут сохранить доступные для населения цены на мясную продукцию. Предлагается ввести ограничения до 1 июня 2025 года с возможностью корректировки в зависимости от ситуации и потребностей рынка.