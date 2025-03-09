Я нашел ошибку
Главные новости:
В России будет отмечаться День архитектора
В России будет отмечаться День архитектора
В Самарской области в школах прошёл урок гражданской обороны
В Самарской области в школах прошёл урок гражданской обороны
Безработный из Новокуйбышевска выругался на улице и оказалось, что у него при себе наркотики
Безработный из Новокуйбышевска выругался на улице и оказалось, что у него при себе наркотики
Самарская областная библиотека объявляет о начале приёма заявок на конкурс «Голоса фронта»
Самарская областная библиотека объявляет о начале приёма заявок на конкурс «Голоса фронта»
Житель Тольятти украл с прилавка оставленный кошелек
Житель Тольятти украл с прилавка оставленный кошелек
Минпросвещения назвало даты последних звонков и выпускных 2025
Минпросвещения назвало даты последних звонков и выпускных 2025
Актрисе Ларисе Голубкиной исполнилось 85 лет
Актрисе Ларисе Голубкиной исполнилось 85 лет
Названы качества женщин-руководительниц в России
Названы качества женщин-руководительниц в России
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.14
-0.43
EUR 96.86
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой
Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России будет отмечаться День архитектора

9 марта 2025 14:02
223
В России будет отмечаться День архитектора

В первый понедельник июля будет отмечаться новый профессиональный праздник – День архитектора. Постановление о его закреплении в календаре подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Инициаторами учреждения нового профессионального праздника стали Союз архитекторов России и Минстрой. При этом предложение поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.

Уточняется, что установление Дня архитектора будет способствовать повышению престижа профессии. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, облик городов играет важную роль в улучшении условий проживания людей и в повышении привлекательности населенных пунктов для туристов и бизнеса.

"Установление Дня архитектора – это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом", – заключил Хуснуллин.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что за последнее время из федерального имущества выведены 11,5 тысячи гектаров земли, что позволило увеличить объемы строительства. Вице-премьер отметил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" необходимо построить до 2030 года более 1 миллиарда квадратных метров жилья, пишет Смотрим.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
807
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
8 марта 2025  13:26
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
820
В Самарской области увеличат тарифы на газ
8 марта 2025  13:11
В Самарской области увеличат тарифы на газ
509
В Самаре пройдет тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
8 марта 2025  11:35
В Самаре пройдет тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
565
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днем
8 марта 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днем
521
Весь список