В России будет отмечаться День архитектора

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В первый понедельник июля будет отмечаться новый профессиональный праздник – День архитектора. Постановление о его закреплении в календаре подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Инициаторами учреждения нового профессионального праздника стали Союз архитекторов России и Минстрой. При этом предложение поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.

Уточняется, что установление Дня архитектора будет способствовать повышению престижа профессии. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, облик городов играет важную роль в улучшении условий проживания людей и в повышении привлекательности населенных пунктов для туристов и бизнеса.

"Установление Дня архитектора – это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом", – заключил Хуснуллин.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что за последнее время из федерального имущества выведены 11,5 тысячи гектаров земли, что позволило увеличить объемы строительства. Вице-премьер отметил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" необходимо построить до 2030 года более 1 миллиарда квадратных метров жилья, пишет Смотрим.