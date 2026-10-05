Музей Эльдара Рязанова запускает новый цикл встреч «Под подозрением: как разоблачать мифы о кино?» (16+). Курировать проект и проводить встречи будет исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Цикл посвящен обсуждению и критическому осмыслению сложившихся представлений о кино и киноиндустрии, которые многим кажутся очевидными. Каждая встреча – это небольшая лекция, после которой участники приглашающая к полемическому диалогу на заявленную тему. Ведущий будет заявлять провокативные тезисы, задавать неудобные вопросы и предлагать спорные суждения, чтобы сломать инерцию привычного и удобного отношения к кино и киноиндустрии и пригласить к интенсивному обсуждению.

Первая встреча пройдет в четверг, 8 октября, в 19.00 в Музее Рязанова. Тема – «Авторам здесь не место: история о том, как режиссеры убедили всех, что они самые главные» (16+).

«Есть ли у фильма один единственный автор-создатель, – рассуждает Олег Горяинов. – Может ли таковым считаться режиссер-постановщик? Зрительская привычка воспринимать кино глазами его единоличного создателя, склонность фанатов рассуждать об особенностях авторского стиля, восхищаться режиссерским замыслом и тонкостями его воплощения – все это миф».

Откуда черпает силу миф об авторе-режиссере, чем он опасен и почему в кино следует видеть продукт коллективного труда? Эти вопросы станут точкой отсчета для разговора о роли режиссера в процессе создания фильма. На примере биографий известных мастеров участники обсудят проблему авторства в кино, парадоксы плагиата и одну любопытную, но порочную страсть – присваивать себе неприсваиваемое.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/d250qj