Команда Молодежки Народного фронта Самарской области поздравила педагогов с Днем учителя

В честь празднования Дня учителя команда Молодежки Народного фронта Самарской области выразила искреннюю благодарность и уважение педагогам, которые являются наставниками и партнерами движения.

Учителя ежедневно помогают молодому поколению получать знания, находить свой путь в жизни, раскрывать способности и верить в собственные силы. Активисты Молодежки Народного фронта высоко ценят возможность сотрудничать с педагогами и совместно реализовывать важные инициативы для школьников и молодежи региона.

В этот праздничный день представители команды лично поздравили:

● Клешненкову Ирину Викторовну - члена регионального штаба Народного фронта Самарской области, директора школы №55;

● Буйлину Юлию Денисовну - учителя школы №170, партнера команды Молодежки Народного фронта Самарской области.

Празднование Дня учителя продолжилось ярким событием. Команда Молодежки Народного фронта Самарской области совместно с администрацией школы №162 в рамках дня самоуправления организовала военно-патриотическую игру «Зарница 2.0».

Особое внимание участников привлекла станция «Полоса препятствий». Участник команды Молодежки Народного фронта Пименов Егор Викторович и участник СВО, старший лейтенант Волков Данила Алексеевич провели для школьников настоящую проверку на прочность. Ребята преодолевали полосу препятствий, демонстрируя силу, ловкость и командный дух.

В завершение игры наши герои наградили участников «Зарницы» заслуженными медалями и грамотами. Победители и призеры получили награды из рук тех, кто не понаслышке знает о мужестве и отваге.