Самарскими полицейскими задержан дроппер

В сети Интернет встречаются объявления о «легком заработке», где за предоставление данных банковской карты обещают денежное вознаграждение. Чаще всего за такими предложениями скрывается мошенническая схема, в которой человек становится соучастником преступления. Злоумышленники используют таких посредников для обналичивания похищенных денег, вывода средств со взломанных аккаунтов или финансирования незаконной деятельности. Согласившимся на «легкие деньги» грозит уголовная ответственность и взыскание всей суммы похищенных денежных средств у потерпевших.

Так, следственным управлением УМВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Как установлено в ходе предварительного расследования, в декабре прошлого года мужчина, согласившись на предложение «легкого заработка», передал неизвестному лицу свои персональные данные и сведения о банковской карте. За эту услугу ему пообещали вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Позднее, как установили полицейские, переданными сведениями мужчины воспользовались мошенники с целью хищения денежных средств у многодетной жительницы Амурской области.

Аферисты внушили потерпевшей, что ее учетная запись на портале «Госуслуги» взломана, а личные данные могут быть использованы для оформления кредитов и совершения противоправных действий. Под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет» женщина лишилась 65 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что часть похищенных денег поступила на карту, оформленную с использованием данных самарца, работающего грузчиком. Местный житель признал свою вину и рассказал, что не осознавал последствий своего поступка, а обещанное вознаграждение так и не получил. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска на счета обвиняемого наложен арест.