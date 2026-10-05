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Кадеты Самарского казачьего кадетского корпуса стали гостями выставки

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Кадеты Самарского казачьего кадетского корпуса стали гостями выставки

Кадеты Самарского казачьего кадетского корпуса стали гостями выставки живописи Данила Багринцева «Луганцы. Двенадцать лет войны», развернувшейся в стенах Самарского епархиального церковно-исторического музея. Экспозиция, исполненная в стилистике цифровой графики, производит глубокое впечатление: каждая работа - это художественный отклик на подлинные истории очевидцев, сплав документальной правды и эмоционального переживания.

Примечательно, что выставка открылась накануне десятилетия со дня создания и начала активной работы Самарского казачьего кадетского корпуса. На протяжении этого времени корпус вносит значимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Учебное заведение было создано с целью развития и совершенствования системы непрерывного казачьего образования.

Первым директором корпуса стал казачий полковник Александр Юрьевич Рябов. Под его руководством учреждение сделало первые крупные самостоятельные шаги в общероссийской системе казачьего образования: команда корпуса стала постоянным участником соревнований, конкурсов и олимпиад. В этот период на территории корпуса началось строительство храма Святого Апостола Андрея Первозванного. Оно было успешно завершено 17 сентября 2017 года. Настоятелем храма является протоиерей отец Сергий Нестеров, который одновременно занимает должность заместителя директора корпуса по воспитательной работе.

С мая 2020 года директором Самарского казачьего кадетского корпуса является подъесаул Сергей Игоревич Синявский. При нём жизнь корпуса заметно активизировалась: был создан музей, начали полноценно работать разнообразные секции - армейского рукопашного боя, фехтования, пулевой стрельбы, спортивного ориентирования, а также творческие направления: народный и бальный танец, пение, театральная студия. Особую гордость представляет православный казачий кадетский хор. Кадеты на постоянной основе участвуют в военных парадах, парадах памяти и торжествах, посвящённых памятным датам России.

Тёплые поздравления кадетам прозвучали из уст атамана Волжского войскового казачьего общества Константина Давитьяна и атамана Самарского окружного казачьего общества Андрея Терновского.

Тема специальной военной операции и роль казаков Волжского казачьего войска в ней особенно созвучна сердцам юных воспитанников. Для многих кадет эта тема не просто страница истории, а живая семейная память: родители, родственники, старшие товарищи уходили на передовую в составе добровольческого отряда БАРС-15 «Ермак», проявляя мужество и верность долгу. Среди них есть награждённые государственными и ведомственными наградами, а также те, кто отдал жизнь за Родину, это воспитывает в кадетах чувство ответственности и глубокого уважения к подвигу защитников Отечества.

Не оставаясь в стороне, сами кадеты вместе с родителями ведут постоянную гуманитарную работу в поддержку бойцов отряда: участвуют в сборе продуктов, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи. В корпусе бережно хранят память о героях: здесь создан музей СВО, открыта парта героя. Всё это делает историю для воспитанников осязаемой и ориентиром для будущих поступков.

Во время посещения выставки состоялась тёплая встреча с руководством Самарской митрополии и епархиального музея. Представители Церкви пообщались с воспитанниками, искренне ответили на все вопросы и передали добрые пожелания кадетам и их семьям.

Фото – Дом дружбы народов Самарской области.

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