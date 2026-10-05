Россиян предупредили о мошенничестве с оплатой почтовых услуг через QR-коды

Я нашел ошибку
Главные новости:
Агротехнологическое обучение в школе охватывает ребят с седьмого по одиннадцатый класс.
Нацпроект помогает раскрывать таланты учителей и учеников самарских агротехклассов
 Температура воздуха 6 октября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +10, +12°С.
6 октября в регионе местами дождь, до +14°С
С 3 по 12 ноября 2026 года во всех регионах России и ряде зарубежных стран пройдёт XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».
«Большой этнографический экзамен»: Самарская область приглашает стать участником XI Международной просветительской акции
Госавтоинспекторы Самарской области познакомили школьников с особенностями своей профессии и напомнили им правила дорожного движения.
В ГАИ Волжского района прошёл День открытых дверей для учеников 5 класса
Свои варианты перевода зарубежной поэзии представили студенты филологических факультетов, профессиональные переводчики и творческие люди, увлекающиеся иностранными языками.
В Самарской областной библиотеке подвели итоги конкурса переводов «Поэтический диалог»
Компания «Армакс», резидент технопарка «Жигулевская долина», приняла участие в XI Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».
Резидент «Жигулевской долины» представил разработки на XI Национальном форуме реабилитационной индустрии
В Греции продолжается первенство мира по самбо. В борьбу вступили кадеты - спортсмены 15-16 лет.
Полина Культенкова из Самарской области выиграла первенство мира по самбо, у Тимофея Нехорошева - серебро
В Китае с 28 сентября по 3 октября проходил чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон».
Спортсмены региона стали чемпионами мира по гребле на лодках «Дракон»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.48
0.23
EUR 94.32
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Россиян предупредили о мошенничестве с оплатой почтовых услуг через QR-коды

249
Россиян предупредили о мошенничестве с оплатой почтовых услуг через QR-коды

Злоумышленники начали рассылать письма с QR-кодами от имени государственных ведомств, пытаясь получить деньги под предлогом оплаты почтовых услуг. За сентябрь специалисты заблокировали более 800 подобных сообщений. Об этом 5 октября предупредили в «Лаборатории Касперского».

«Эксперты фиксируют новую волну мошеннических рассылок на электронные адреса от имени якобы государственных ведомств. Цель злоумышленников — выманить у пользователей деньги под предлогом оплаты почтовых услуг. За сентябрь уже заблокировано более 800 подобных сообщений», — заявили там «РИА Новости».

По данным компании, письма поступают на корпоративные электронные адреса. Отправители представляются сотрудниками различных ведомств и сообщают, например, о якобы предстоящей проверке, для которой необходимо предоставить определенные сведения.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
5 октября 2026  13:56
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
196
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
5 октября 2026  11:40
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
243
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
5 октября 2026  09:46
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
260
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
3 октября 2026  13:58
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
1036
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
2 октября 2026  13:03
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
792
Весь список