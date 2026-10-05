Россиян предупредили о мошенничестве с оплатой почтовых услуг через QR-коды

Злоумышленники начали рассылать письма с QR-кодами от имени государственных ведомств, пытаясь получить деньги под предлогом оплаты почтовых услуг. За сентябрь специалисты заблокировали более 800 подобных сообщений. Об этом 5 октября предупредили в «Лаборатории Касперского».

«Эксперты фиксируют новую волну мошеннических рассылок на электронные адреса от имени якобы государственных ведомств. Цель злоумышленников — выманить у пользователей деньги под предлогом оплаты почтовых услуг. За сентябрь уже заблокировано более 800 подобных сообщений», — заявили там «РИА Новости».

По данным компании, письма поступают на корпоративные электронные адреса. Отправители представляются сотрудниками различных ведомств и сообщают, например, о якобы предстоящей проверке, для которой необходимо предоставить определенные сведения.