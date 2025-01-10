В России больше половины родителей следят за детьми через гаджеты

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Больше половины родителей используют приложения, сервисы и гаджеты для того, чтобы следить в реальном времени за местоположением своих детей. Об этом свидетельствуют данные опроса центра инноваций Future Crew.

Аналитики побеседовали с тысячей родителей, чьим детям сейчас от 6 до 15 лет. Данные, полученные в ходе опроса сотрудниками центра, свидетельствуют о тенденциях на популяризацию сервисов родительского контроля у абонентов МТС. Подобный тренд также наблюдается среди клиентов сотовых операторов "Мегафон", "Билайн" и "Т2", сообщила газета "Ведомости".

Согласно опросу Future Crew, 44% родителей установили ограничения на потребление детьми контента в сети. Почти 25% опрошенных настроили отслеживание местоположения ребенка с помощью программ и приложений, 16% — с помощью функций смартфона, 12% полагаются на сервисы интернет-провайдеров, также 12% используют умные часы, а 9% — отдельные GPS-трекеры, пишет Смотрим.

В начале октября 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ограничить использование детьми смартфонов по аналогии с табаком. Эксперты уверены, что неограниченное использование смартфонов детьми может повлиять на их психическое здоровье, учебные результаты и социализацию. Ранее ВОЗ докладывала, что каждый 10-й подросток сталкивается с психическими проблемами из-за пристрастия к видеоиграм и социальным сетям.