В Роспотребнадзоре посоветовали мыть яйца с мылом перед покраской на Пасху

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Перед покраской яиц на Пасху следует протереть их мыльным раствором, так краска будет ложиться ровнее. Этот и другие советы по праздничной процедуре опубликованы на сайте Роспотребнадзора, пишет "Парламентская газета".

В этом году православные христиане отмечают Пасху Христову 16 апреля. Традиционными угощениями для пасхального стола являются в том числе яйца, которые принято красить. Как безопасно подготовить угощение, напомнили в ведомстве.

Одним из приемлемых способов покрасить яйцо, заявили специалисты, является использование природных красителей, например, луковой шелухи, краснокочанной капусты, свеклы, кофе, зеленого чая, черники или клюквы. Подойдут также пищевые красители, допускается в том числе применение тех из них, на которые нанесены обозначения Е122, Е163, Е110, Е 142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131.

Не рекомендуется красить яйца неизвестными компонентами, купленными на рынках, линяющими нитками и цветными линяющими лоскутами тканей. «Следует помнить, что использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для вашего организма», — говорится в публикации.

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