Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки.
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей
С 10 ноября 2025 года в регионе действует новый тариф.
Минприроды СО: изменение тарифа на вывоз мусора в Самарской области
В Роспотребнадзоре заявили, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) не является новым и хорошо изучен, он обладает сезонностью и не свидетельствует о появлении нового патогена.
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о новом вирусе в России
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.
Врач: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом
В настоящее время она заключена под стражу.
В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать
"Договорились, что в приоритете совместной работы - подготовка тренерских кадров и развитие инфраструктуры".
Вячеслав Федорищев встретился с руководством Федерации шахмат региона, тренерами и руководителями учебных учреждений
Около 30 тысяч человек приняли участие в легкоатлетических забегах в Самаре в 2025 году.
В Самаре подвели итоги бегового сезона 2025 года
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о новом вирусе в России

11 ноября 2025 21:59
В Роспотребнадзоре заявили, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) не является новым и хорошо изучен, он обладает сезонностью и не свидетельствует о появлении нового патогена.

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о появлении в России нового вируса, который так же опасен, как коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства 11 ноября, пишет "Парламентская газета".

Информация о том, что в мире распространяется новый респираторно-синцитиальный вирус, ранее появилась в СМИ.

В Роспотребнадзоре заявили, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) не является новым и хорошо изучен, он обладает сезонностью и не свидетельствует о появлении нового патогена.

«В отдельных сезонах возможно повышение заболеваемости, но это характерно для многих сезонных респираторных инфекций и не свидетельствует о появлении нового патогена», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система, которая позволяет выявлять 25 различных вирусов, в том числе РСВ.

По данным специалистов, респираторно-синцитиальный вирус поражает клетки дыхательных путей и может являться причиной бронхиолита и пневмонии. Распространение инфекции происходит сезонно, а передача возможна воздушно-капельным путем. В группе риска по развитию тяжелых форм находятся младенцы и пожилые люди, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

 

