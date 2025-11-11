В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о новом вирусе в России

188

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о появлении в России нового вируса, который так же опасен, как коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства 11 ноября, пишет "Парламентская газета".

Информация о том, что в мире распространяется новый респираторно-синцитиальный вирус, ранее появилась в СМИ.

В Роспотребнадзоре заявили, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) не является новым и хорошо изучен, он обладает сезонностью и не свидетельствует о появлении нового патогена.

«В отдельных сезонах возможно повышение заболеваемости, но это характерно для многих сезонных респираторных инфекций и не свидетельствует о появлении нового патогена», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система, которая позволяет выявлять 25 различных вирусов, в том числе РСВ.

По данным специалистов, респираторно-синцитиальный вирус поражает клетки дыхательных путей и может являться причиной бронхиолита и пневмонии. Распространение инфекции происходит сезонно, а передача возможна воздушно-капельным путем. В группе риска по развитию тяжелых форм находятся младенцы и пожилые люди, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.