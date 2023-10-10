В Роскадастре по Самарской помощи оказали помощь женщинам в сложной ситуации

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Сотрудники филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области продолжают оказывать помощь женщинам, которые оказались в сложной ситуации.

Вещи, игрушки и книги доставлены в центр помощи женщинам «Ты не одна». Основная часть проживающих в центре - это женщины с детьми, есть и беременные. Ситуации и обстоятельства у всех разнообразные, нуждаемость в вещах тоже разная. Поэтому сотрудники регионального Роскадастра собрали не только детские вещи и игрушки, но и принесли теплую взрослую одежду, обувь.

«Наш филиал систематически организует такие акции и это совсем не сложно, так как дома у многих есть хорошая одежда, обувь или игрушки, которыми уже не пользуются. К тому же, у нас большой молодой коллектив и такие мероприятия объединяют, делают более крепкой командой. Добра много не бывает и нам приятно быть частью благотворительных дел», - рассказала заместитель начальника отдела контроля и анализа деятельности филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Галина Фролова.