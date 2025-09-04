Я нашел ошибку
Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах

4 сентября 2025 11:13
104
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах

При выборе готовой еды в магазине необходимо обращать внимание на состав и условия хранения, чтобы купить безопасный продукт, рассказала «Известиям» 4 сентября директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По мнению специалиста, основные риски для потребителей связаны с нарушением условий хранения и транспортировки продукции.

«Особого внимания заслуживают продукты, которые не прошли термической обработки или уже готовы к употреблению, например, салаты, кондитерские изделия с кремом, многокомпонентные блюда из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов. Именно эти категории продуктов являются идеальной средой для развития патогенных микроорганизмов при несоблюдении температурного режима», — отметила она.

По ее словам, первое и главное, на что должен обратить внимание покупатель, — это условия хранения продукта непосредственно в торговом зале. Холодильные витрины должны быть исправны, а их температура — строго соответствовать указанной на упаковке. Не менее важен и внимательный подход к изучению сроков годности.

«Никогда не покупайте продукт, если дата на этикетке вызывает сомнения, плохо читается или стирается. Для готовых блюд особенно важна свежесть, и даже несколько часов неправильного хранения могут сделать продукт опасным», — сказала специалист.

Особую осторожность следует проявлять при покупке продукции кулинарии, которая продается на развес без четкой маркировки. В таком случае у потребителя нет возможности изучить точный состав, дату изготовления и информацию об аллергенах. Это создает дополнительные риски, особенно для людей с повышенной чувствительностью к определенным компонентам.

Эксперт также рекомендует обращать пристальное внимание на внешний вид продукта и упаковки. Насторожить должны негерметичная упаковка, поврежденный контейнер, неаппетитный цвет или текстура продукта, наличие конденсата внутри упаковки — всё это может свидетельствовать о нарушениях условий хранения.

«Важно помнить, что даже правильный выбор не отменяет необходимости соблюдать правила хранения уже после покупки. Готовые блюда следует употреблять в день приобретения и ни в коем случае не хранить их несколько дней, даже в холодильнике. Разогревать такие продукты нужно при высокой температуре до равномерного прогрева, а салаты и закуски лучше не подвергать повторному охлаждению», — подытожила Спеценко.

