В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах

При выборе готовой еды в магазине необходимо обращать внимание на состав и условия хранения, чтобы купить безопасный продукт, рассказала «Известиям» 4 сентября директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По мнению специалиста, основные риски для потребителей связаны с нарушением условий хранения и транспортировки продукции.

«Особого внимания заслуживают продукты, которые не прошли термической обработки или уже готовы к употреблению, например, салаты, кондитерские изделия с кремом, многокомпонентные блюда из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов. Именно эти категории продуктов являются идеальной средой для развития патогенных микроорганизмов при несоблюдении температурного режима», — отметила она.

По ее словам, первое и главное, на что должен обратить внимание покупатель, — это условия хранения продукта непосредственно в торговом зале. Холодильные витрины должны быть исправны, а их температура — строго соответствовать указанной на упаковке. Не менее важен и внимательный подход к изучению сроков годности.

«Никогда не покупайте продукт, если дата на этикетке вызывает сомнения, плохо читается или стирается. Для готовых блюд особенно важна свежесть, и даже несколько часов неправильного хранения могут сделать продукт опасным», — сказала специалист.

Особую осторожность следует проявлять при покупке продукции кулинарии, которая продается на развес без четкой маркировки. В таком случае у потребителя нет возможности изучить точный состав, дату изготовления и информацию об аллергенах. Это создает дополнительные риски, особенно для людей с повышенной чувствительностью к определенным компонентам.

Эксперт также рекомендует обращать пристальное внимание на внешний вид продукта и упаковки. Насторожить должны негерметичная упаковка, поврежденный контейнер, неаппетитный цвет или текстура продукта, наличие конденсата внутри упаковки — всё это может свидетельствовать о нарушениях условий хранения.

«Важно помнить, что даже правильный выбор не отменяет необходимости соблюдать правила хранения уже после покупки. Готовые блюда следует употреблять в день приобретения и ни в коем случае не хранить их несколько дней, даже в холодильнике. Разогревать такие продукты нужно при высокой температуре до равномерного прогрева, а салаты и закуски лучше не подвергать повторному охлаждению», — подытожила Спеценко.