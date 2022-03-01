В РФ прорабатывают организацию рейсов из стран, где находится больше всего россиян

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Россия прорабатывает организацию гуманитарных рейсов для вывоза россиян из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы граждан РФ, сообщает ТАСС.

"Вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы наших граждан, в настоящее время прорабатывается. Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы", - говорится в сообщении Росавиации.

Росавиация вместе с МИД России и Ростуризмом с участием ведущих российских авиакомпаний проведет сбор данных и оценит необходимые провозные емкости, требуемые для перевозки.

Между тем, агентство рекомендует гражданам России рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, называя это наиболее предпочтительным на текущий момент.

В частности, Росавиация предлагает использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ, а затем возвращаться в РФ рейсами российских или иностранных авиакомпаний. Например, перелеты возможны через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию и другие страны. Также предлагается использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения: например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом добираться в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.

Накануне стало известно, что Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан РФ из Европы домой, авиакомпании РФ готовы выполнить обязательства и вернуть пассажиров на родину при гибком подходе авиавластей стран, закрывших воздушное пространство для России.

Росавиация рекомендует россиянам пока воздержаться от поездок неслужебного характера за границу, сообщило агентство.

Фото: PA Images via Reuters Connect/ТАСС