В РФ хотят закрепить охрану голоса человека

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В России планируют закрепить в Гражданском кодексе охрану голоса наравне с изображением, рассказали «Известиям» в Совете Федерации. Владелец голоса сможет требовать удаления из интернета записи голоса, если она распространена без его согласия. Кроме того, в законодательстве думают закрепить понятие «синтез голоса» (это продукт работы искусственного интеллекта). В Союзе дикторов говорят, что результат такого синтеза в том числе используется для мошеннических целей и для озвучки запрещенного контента.

В настоящее время в статье 152.1 ГК РФ говорится только об охране изображения гражданина. В случае включения туда пункта об охране голоса будет запрещено обнародовать и использовать записи без согласия гражданина, а после его смерти — без согласия детей супруга или родителей. Кроме того, в случае внесения соответствующих изменений в статью ГК РФ владелец голоса сможет требовать удаления записи из открытого доступа в случае распространения ее в интернете без спроса.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин отметил, что по подсчетам экспертов число аудиодипфейков в Интернете в этом году выросло в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Взрывной рост фейковых материалов в Сети увязывается с резко подешевевшей технологией создания фальшивок, сегодня она доступна практически каждому. Именно поэтому, на мой взгляд, в российском законодательстве должны появится нормы использования дипфейков. В законодательном регулировании нуждается и сфера развлекательного контента, где дипфейки также активно используются. В частности, авторского права, использования голосов актеров и других известных личностей. Сейчас на законодательном уровне использование голосов артистов для создания дипфейк-контента не запрещено, но норм регулирования работы с ними также нет», - сказал парламентарий.

«Пока широкое применение ИИ сдерживается в первую очередь несовершенством этих технологий, но уже в ближайшем будущем они абсолютно точно выйдут на новый уровень, а значит, на новый уровень должно выйти и законодательство, которое будет четко регулировать использование нейросетей в искусстве и креативной индустрии. Возможно, такая работа будет проведена в рамках разработки Цифрового кодекса», - добавил он.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина