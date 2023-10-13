В регионе подвели предварительные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

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В Правительстве региона подводят первые итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Работы по благоустройству территорий, запланированные на текущий год в рамках нацпроекта, близятся к завершению. В начале года регион взял на себя обязательство благоустроить 321 дворовую территорию и 141 общественное пространство. К настоящему времени работы завершены на 318 дворовых и 137 общественных территориях. Остальные объекты – в высокой степени готовности. Весь объем запланированных работ завершат к первому ноября.

Стоит отметить, что, по количеству благоустраиваемых территорий (суммарно – 462 объекта) Самарская область занимает лидирующие позиции среди других субъектов РФ.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что качественная реализация проектов благоустройства – важный фактор, от которого напрямую зависит социальное самочувствие граждан. Глава региона отмечал необходимость взаимодействия в этой работе с людьми, которые проживают в населенном пункте, в квартале, дворе, где реализуются проекты.

«Всегда есть необходимость посоветоваться с жителями. И ключевой фактор успешной реализации проекта - это вовлечение людей. Это одна из целей этого проекта, не менее значимая, чем благоустройство территорий», – обращал внимание Глава региона.

Самарская область принимает активное участие во Всероссийском конкурсе создания лучших проектов комфортной городской среды. По итогам шестого и внеочередного, седьмого, Всероссийских конкурсов, результаты которых были подведены в 2022 году, победителями от региона стали сразу шесть проектов малых городов: Кинеля («Север и юг. Привокзальные площади. Продолжение реализации концепции «Кинель – город чистых озер»), Октябрьска (проект «Александровская аллея»), Новокуйбышевска («Парк «Дубки» – источник энергии»), Жигулевска («Морквашинский сад», Похвистнево («Парк ветра»), Нефтегорска (детский парк «Парад Планет»). Обновление этих территорий началось в текущем году. А реализация седьмого – благоустройство Монастырской набережной – планово продолжилось с прошлого года. Это рекордный результат региона за годы участия в конкурсе.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды дает регионам возможность привлечь ресурсы из федерального бюджета на реализацию в малых городах крупных проектов благоустройства – создание и модернизацию знаковых общественных пространств и территорий. Самарская область в полной мере использовала эту возможность. К настоящему времени полностью завершены объекты в Новокуйбышевске и Сызрани. Работы в городах Кинель, Октябрьск, Нефтегорск, Жигулевск и Похвистнево продолжаются.

Проект благоустройства Монастырской набережной в Сызрани отмечен заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным как один из наиболее интересных среди 500 территорий, благоустроенных по итогам Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. «Завершены работы и по благоустройству Монастырской набережной реки Сызранки в Сызрани Самарской области. Отличительная особенность набережной – три плавучих понтона, один из них с амфитеатром. К понтонам проложены лестницы, созданы плавающий фонтанный модуль из 12 фонтанов и причал для рыбаков», – такая информация размещена на сайте Правительства страны.

98% составляет готовность объекта «Александровская аллея» в Октябрьске. Проведены работы по озеленению и обустройству пешеходной зоны. Здесь появились места для отдыха и прогулок, спортивная и детская площадки, пешеходные аллеи, роллер-парк. Предусмотрены места для хранения велосипедов и самокатов.

Меняется облик других городов и районных центров. Объект благоустройства в Жигулевске – Морквашинский сад – органично вписался в ландшафт. В парке, где соседствуют природная красота и архитектурные объекты, два уровня. На нижнем располагается Лунный сад с фонтаном и белоснежной перголой с качелями, сад цветов, спортивная площадка, детские площадки, сцена и амфитеатр. На втором уровне скоро появится смотровая площадка, арт-объекты.

Сейчас в парке уже установлена спортивная площадка, заканчивается обустройство амфитеатра, сцены, продолжаются работы по укладке плитки, проведению коммуникаций. Выполняются работы по монтажу беседок, высаживаются растения.

«Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» наши города и районы преображаются буквально на глазах, появляются новые места отдыха и прогулок, центры притяжения жителей. Важно, что проекты учитывают и позволяют по-новому раскрыть красоту и уникальные природные особенности территорий. Рад, что в обсуждение планов благоустройства вовлекается большое количество людей - это и архитекторы, среди которых много молодежи, и сами жители, пожелания которых обязательно учитываются, и представители местного бизнеса, которые зачастую чем-то дополняют проект в порядке благотворительности», – подчеркнул врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В будущем году стартует реализация двух новых проектов благоустройства малых городов, победивших в восьмом всероссийском конкурсе, – «Благоустройство парка им. В.И. Чапаева» в Чапаевске и «Благоустройство набережной реки Крымза» в Сызрани.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году было проведено всероссийское голосование по выбору общественных пространств, в котором принимали участие десять городских округов и муниципальный район Безенчукский. На этих территориях программы благоустройства будут реализованы в 2024 году.

Множество жителей Самарской области приняли участие в голосовании: за преображение общественных пространств отдали свои голоса 419 782 человека. Из 105 предложенных объектов победителями стали 49. Самарская область названа в десятке наиболее активных регионов среди 87 участников голосования. А областной центр по числу участников голосования – почти 215 тысяч человек – вошел в тройку лидеров среди крупных городов, уступив только Уфе и Санкт-Петербургу.

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