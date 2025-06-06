В регионе завершилась акция «Судебные приставы — детям»

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В период проведения акции «Судебные приставы — детям» в результате применения всех принудительных мер в пользу детей взыскано 59 миллионов рублей.

В течении акции «Судебные приставы — детям», проходившей с 19 мая по 2 июня, проводились информационные мероприятия, направленные на побуждение должников к исполнению возложенных на них обязательств по уплате алиментов. Были также организованы рейдовые мероприятия, приемы граждан.

Благодаря мерам принудительного исполнения сотрудниками Службы за время проведения акции с должников-алиментщиков взыскано почти 60 миллионов рублей. Больше 220 жителей региона лишились возможности садиться за руль из-за ограничения их в пользовании спецправом. Ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации 180 должников по алиментам.

Пришлось применить и меры воздействия. Так в отношении 105 алиментщиков составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а в действиях 66 должников усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ.

Напомним, что с 25 мая сведения о должниках, привлечённых к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске, находятся открытом доступе на сайте ФССП России в специальном реестре злостных неплательщиков алиментов.

В преддверии Дня защиты детей судебные приставы региона помимо основной своей деятельности организовали встречи должников со священнослужителями, посетили детские подшефные учреждения, провели с ними мастер-классы и порадовали детей подарками, фото пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области