В регионе завершилась акция «Школа безопасности для пенсионеров»

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Сотрудники полиции совместно с общественниками провели просветительские беседы для граждан преклонного возраста.

В целях предупреждения совершения противоправных действий в отношении пожилых людей и дорожно-транспортных происшествий с их участием во всех муниципальных образованиях Самарской области проведено профилактическое мероприятие «Школа безопасности для пенсионеров».

В Самаре на территории Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», а также Дворца ветеранов участковый уполномоченный полиции Наталья Климова и Александра Горюнова рассказали пенсионерам о наиболее распространенных способах мошенничества и методах защиты от них, а также уделили особое внимание вопросам безопасности персональных данных.

В Тольятти оперуполномоченный уголовного розыска Елена Карапетян вместе с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым встретились с жителями преклонного возраста на базе литературной гостиной культурного центра и рассказали о различных видах контактного и телефонного мошенничества, а также напомнили правила, которые необходимо соблюдать при разговоре с посторонними людьми: нельзя предоставлять незнакомцам свою личную информацию, подписывать непонятные документы и совершать финансовые операции, не удостоверившись в их безопасности и законности.

В Сызрани заместитель начальника полиции по оперативной работе подполковник полиции Владимир Иевлев совместно с председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Натальей Киреевой встретились с пожилыми гражданами на базе отдела социальной реабилитации и напомнили об опасностях, подстерегающих их в сети Интернет. Слушателям рассказали, как противостоять мошенникам и не стать жертвой злоумышленников.

В Жигулёвске старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Марина Левина совместно с ведущим юрисконсультом при территориальном органе внутренних дел Татьяной Серовой провели профилактическую беседу с пенсионерами Городской организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, ВС и правоохранительных органов. Майор полиции рассказала о наиболее распространенных способах мошенничества, приведя конкретные примеры преступлений, когда обманутые граждане оформляли кредиты на крупные суммы или свои сбережения переводили на счета преступников.

В Приволжье старший участковый уполномоченный майор полиции Игорь Кузнецов и председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Елена Демина встретились с пенсионерами на территории Комплексного центра социального обслуживания населения и провели профилактическое мероприятие о формах и методах мошеннических действий с использованием интернета и средств сотовой связи. В ходе беседы майор полиции разъяснил слушателям алгоритм безопасного обращения с банковскими картами, а также правила поведения, соблюдение которых поможет избежать преступных посягательств.

Аналогичные мероприятия прошли в Ставропольском, Похвистневском, Кошкинском, Красноярском, Волжском, Исаклинском, Красноармейском, Большечерниговском, Сергиевском районах, а также в Отрадном. Полицейские вместе с общественниками рассказали пенсионерам о правилах безопасного общения с незнакомцами и напомнили куда обращаться, если в отношении них совершено противоправное деяние, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО