В регионе увеличен возраст молодых ИТ-специалистов, которые могут рассчитывать на льготные условия при покупке жилья

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Подавать документы на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредитованию теперь могут ИТ-специалисты Самарской области в возрасте до 44 лет включительно. Ранее максимальный допустимый возраст получателей компенсации расходов не превышал 35 лет. Соответствующие изменения были внесены в постановление Правительства Самарской области № 552.



Напомним, региональная мера поддержки молодых ИТ-специалистов действует в Самарской области по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 2020 года. В прошлом году был существенно расширен перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. Сегодня в этот список входит 160 позиций (для сравнения в 2020 году было 26 позиций).



Это не первое расширение льготных критериев для самарских айтишников в 2022 году. В начале мая молодые ИТ-специалисты получили возможность подавать документы на компенсацию расходов не только на этапе купли-продажи квартиры, но и на этапе долевого строительства. Соответствующие изменения в короткие сроки были внесены в нормативно-правовые акты и Соглашение с СОФЖИ. Таким образом, ИТ-специалисты могут рассчитывать на приобретение не только жилья в новостройках, но и на этапе незаконченного строительства.



Согласно условиям программы, денежная выплата за счет средств областного бюджета предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение 3 лет, договор ипотечного кредитования должен быть заключен не ранее 1 января 2019 года. Стаж работы в самарской IТ-компании должен составлять не менее 6 месяцев.



Основной целью программы «Развитие жилищного строительства в Самарской области» является создание благоприятных условий для привлечения и закрепления на территории региона перспективных кадров в сфере информационных технологий, а также реализация региональной программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».



«Региональные власти на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку отрасли IT, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовки и удержания кадров. В связи с внесенными изменениями в региональную программу поддержки молодых ИТ-специалистов мы ожидаем значительный рост выдачи ипотечных кредитов в Самарской области по итогам года. Все те меры поддержки, которые сегодня реализуются в Самарской области, в первую очередь, являются инструментом мотивации для ИT-компаний, чтобы удерживать на местах своих специалистов», - сообщил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.



Он также отметил, что около 30 молодых специалистов уже готовы воспользоваться этой льготой, а со вступления в силу изменений и новых мер поддержки, озвученных Президентом в марте 2022 года, желающих может стать еще больше.



Для получения денежной выплаты необходимо представить пакет документов в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). С перечнем документов можно познакомиться здесь: http://sofgi.ru/it-spec/ или в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области «Цифра_63» https://t.me/ditis_so по хэштегу #ипотекадляИТ.

Фото: департамент информационной политики СО