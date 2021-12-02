В регионе установили новые тарифы в детсадах с 1 января 2022 года

109

В 2022 году родителей Самарской области ждет изменение цен за присмотр и уход за детьми дошкольных учреждениях. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального Правительства, сообщает sova.info.

Для Тольятти и Самары в документе указывается одинаковый размер платы - 175 рублей. Для других восьми городов региона - 165 рублей, для муниципальных районов - 150 рублей. Для многодетных семей на большинстве территорий цена снижена в два раза.



В приказе подчеркивается, что родительская плата не может быть выше той, что установлена настоящим документом.

Фото: pixabay