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В регионе усилят меры по предупреждению чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних

25 августа 2022 14:59
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Виктор Кудряшов провел заседание региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В среду, 24 августа 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В нем приняли участие руководители профильных областных министерств, представители правоохранительных органов, главы отдельных муниципалитетов.

Участники заседания проанализировали статистику чрезвычайных происшествий с участием детей и подростков, обсудили, какие меры помогут предупредить такие инциденты, и как действовать, чтобы нивелировать негативное влияние таких факторов на формирование личности и дальнейшую жизнь несовершеннолетних.
По информации министерства социально-демографической и семейной политики, роста числа таких инцидентов, особенно с трагическим исходом, в последние годы не наблюдается. Это говорит об эффективности мер, которые принимают власти, социальные службы, правоохранители. Вместе с тем, каждый случай, отнявший жизнь ребенка – это трагедия, и необходимо принять максимум мер, чтобы не допустить подобного – говорят специалисты.

Основными причинами чрезвычайных происшествий с детьми и подростками остаются суицид и суицидальные попытки, падение из окон, утопление, пожары и ДТП. При этом дорожно-транспортные происшествия преобладают – это причина почти половины инцидентов с участием несовершеннолетних. Большую долю несчастных случаев составляют также пожары и происшествия на воде. В связи с этим, родителям необходимо напоминать об опасности оставления детей без присмотра, а подросткам – об элементарных правилах противопожарной безопасности и поведения на пляже. Председатель комиссии поручил усилить разъяснительную работу. «Это управляемая ситуация, и здесь с помощью разъяснений мы можем добиться значительных результатов», – отметил он.
Участники заседания затронули и непростую тему профилактики суицидов, физического, психологического и сексуального насилия. Такие инциденты тщательно расследуются, пострадавшим оказывается помощь.

«Конечно, комплексная работа, направленная на профилактику чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, оказание социальной помощи находятся на постоянном контроле. Все органы системы профилактики активно принимают участие в судьбе каждого ребенка, которые попадают в поле нашего зрения», – отметила Ольга Слесарева, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки г.о. Самара.
Как отметил первый вице-губернатор, в выявлении таких инцидентов большую роль призвана сыграть школа. Педагогам и психологам необходимо проводить беседы, обращать особое внимание на замкнутость детей и подростков, анализировать причины девиантного поведения.

Кроме того, Виктор Кудряшов подчеркнул, что поддержка пострадавших в чрезвычайных происшествиях или в результате насилия несовершеннолетних должна носить комплексный характер – от помощи в устройстве на работу и материальных выплат до консультаций психолога. Первый вице-губернатор поручил разработать типовой план помощи пострадавшим детям и подросткам.

Отдельно участники заседания рассмотрели проблему самовольного ухода воспитанников из организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам выездов рабочей группы комиссии в такие организации и общения с подростками удалось установить факторы, которые побуждают несовершеннолетних к побегам. Как правило, самовольные уходы совершают одни и те же дети, к сожалению, возросло количество самовольных уходов с участием девочек. В подавляющем большинстве случаев они возвращаются в тот же детский центр обратно. Основанием для ухода нередко становится желание вернуться к лишенным прав родителям. В отдельных случаях, как выявили проверяющие, причиной становятся недостаточно развития база для организации досуга, занятий спортом, творчества и развития в самих центрах.

Глава регионального Правительства отметил, что необходимо повысить качество работы организаций, обновить оснащение и повысить квалификацию сотрудников.

«Необходимо доработать предложения по ремонту организаций для детей-сирот и их материально-техническому оснащению, давайте мы профинансируем эти расходы из областного бюджета. Если это выявлено как фактор, который стимулирует самовольные уходы, то давайте бороться с этой причиной таким образом. Создадим комфортные условия, чтобы у подростков просто не было желания уходить. Конечно, у детей разные характеры, всех мы этим не удержим, но уверен, что на многих сможем повлиять», - поставил задачу Виктор Кудряшов.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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