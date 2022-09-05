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В регионе стартовали всероссийские соревнований МВД РФ по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия

5 сентября 2022 19:56
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В соревнованиях принимают участие 39 команд, которые представляют 219 бойцов отрядов специального назначения «Гром» из различных регионов России.

Сегодня состоялось торжественное открытие всероссийских спортивных соревнований МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященных памяти подполковника полиции Игоря Семенова.

В торжественной обстановке на территории Новокуйбышевского стрелкового клуба «Ранчо» заместитель начальника регионального главка – начальник ГСУ ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор юстиции Алексей Зеленов дал старт всероссийским спортивным соревнованиям МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященных памяти подполковника полиции Игоря Семенова, которые проходят в Самарской области в пятый раз.

Традиционно организаторами соревнований выступило ГУ МВД России по Самарской области. Подобные мероприятия являются неотъемлемой частью служебно-боевой подготовки сотрудников подразделений специального назначения МВД России.

Генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, выступая с приветственным словом, пожелал участникам достойно проявить себя с профессиональной стороны и ответственно пройти все испытания и подчеркнул: «В настоящее время при выполнении поставленных задач без вашего профессионализма и мужества не обойтись». От лица руководства областного главка МВД Алексей Владимирович поздравил с присвоением очередного звания «подполковник полиции» начальника боевого отделения самарского отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области Валентина Ерофеева, а также поблагодарил за самоотверженность, преданность делу и многолетнюю службу вышедшего на пенсию старшего оперуполномоченного 2-ого боевого отделения отряда специального назначения «Гром» УНК областного главка майора полиции Александра Карпова, вручив ему наградные часы.

В свою очередь, командир самарского отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Максим Бельсков довел до присутствующих регламент соревнований, отдельно обратил внимание на технику безопасности во время состязаний и пожелал участникам успехов.

В соревнованиях принимают участие 39 команд, которые представляют 219 бойцов отрядов специального назначения «Гром» из различных регионов России.

В течение четырех дней участникам соревнований смоделируют различные ситуации боевого применения оружия (снайперская винтовка, автомат, пистолет), где бойцам предстоит показать высочайший уровень профессиональной подготовки, слаженность командных действий и волю в победе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    ГУ МВД СО

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