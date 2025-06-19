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В регионе стартовал прием заявок на конкурс грантов для СОНКО

19 июня 2025 14:21
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Самарская область занимает 4 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора "Регион - НКО" 2024 года.

В Самарской области стартовал прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций для участия в региональном конкурсе грантов на реализацию своих социальных проектов. Прием заявок продлится до 21 июля. Результаты будут известны в октябре 2025 года.

Поддержка социально-ориентированных НКО определена губернатором Вячеславом Федорищевым, как один из приоритетов социально-экономического развития региона. «Мы продолжим реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО, а также сохраним поддержку муниципальных программ развития этого сектора», -  отмечал ранее глава региона.

В этом году общий размер грантового фонда превышает 90 млн рублей. Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку. Максимальная сумма гранта сохраняется на уровне 2 млн рублей, а срок реализации проектов - 18 месяцев. 

Всего в конкурсе выделено 9 направлений и 32 тематики социальных проектов. Это проекты в области науки и образования, культуры и искусства, социального обслуживания населения, пропаганды семейных ценностей, охраны здоровья граждан, охраны окружающей среды и защиты животных, поддержки благотворительности и добровольчества, а также патриотического воспитания и ресурсной поддержки социально-ориентированных НКО. 

«Региональный конкурс позволил нам поддержать уже более 330 проектов социально ориентированных НКО, - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Для того, чтобы принять участие в конкурсе смогли как можно больше инициативных команд региона, мы проведем серию консультаций, на которых детально рассмотрим ключевые моменты подготовки заявок». 

Принять участие в региональном конкурсе могут СОНКО, зарегистрированные на территории Самарской области и работающие не менее 6 месяцев. 

Самарская область занимает 4 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора "Регион - НКО" 2024 года. Эксперты агентства «РАЭКС-Аналитика» высоко оценили активную деятельность НКО в регионе, господдержку некоммерческого сектора, а также социальную значимость работы, которую реализуют инициативные команды. 

В этом году прием заявок будет осуществляться через интегрированную информационную систему «Электронный бюджет». По подготовке заявок и работе с новой системой пройдет серия вебинаров. 

График консультаций по подготовке заявок размещен в специальном разделе на сайте: https://economy.samregion.ru/activity/NKO/sobitiya_nko/.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке: promote.budget.gov.ru

Теги: Самара

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