Главные новости:
14 сентября 2025 года в Самарской области запланированы выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.
Регионы ПФО готовятся к предстоящим выборам
Событие для педагогов, родителей и работодателей объединит на одной площадке ключевых экспертов со всей области.
В регионе состоится организационно-презентационная сессия «Единая модель профориентации «Билет в будущее»
Сдача объекта планируется до конца 2025 года.
В селе Приволжье возводится модульное здание врачебной амбулатории
В Волгоградской области прошло первенство России по парусному спорту с участием 200 юных яхтсменов из 20 регионов.
Яхтсмены региона выиграли медали первенства России
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
В регионе состоится организационно-презентационная сессия «Единая модель профориентации «Билет в будущее»

3 сентября 2025 17:39
56
Событие для педагогов, родителей и работодателей объединит на одной площадке ключевых экспертов со всей области.

9 сентября состоится организационно-презентационная сессия «Единая модель профориентации «Билет в будущее» – новая точка отсчета». Событие для педагогов, родителей и работодателей объединит на одной площадке ключевых экспертов со всей области. Мероприятие, организованно министерством образования Самарской области и Региональным центром трудовых ресурсов (ЦОПП). 

Цель предстоящего события – выстроить открытый диалог между всеми участниками процесса подготовки новых кадров. На одной площадке соберутся представители органов власти, педагоги школ и колледжей, ведущие работодатели региона, центры занятости и активное родительское сообщество. Особый статус мероприятию придаст участие Фонда гуманитарных проектов – федерального оператора Единой модели профориентации.

В фокусе внимания сессии – ключевые вопросы формирования современной и эффективной системы поддержки школьников в выборе профессии:

- Какие общероссийские тренды и стратегии задают тон профориентационной работы сегодня?
- Что ждет самарские образовательные учреждения в рамках проекта «Билет в будущее»?
- Реальные примеры эффективного взаимодействия школ, колледжей и предприятий.

Для родительского сообщества это уникальный шанс получить актуальную информацию. Эксперты расскажут, как устроена современная профориентация, на что стоит обращать внимание при обсуждении будущего с ребенком и какую практическую поддержку можно получить в рамках новой системы. 

Мероприятие пройдет на площадке  регионального Института развития образования, присоединиться к  онлайн-трансляции могут все желающие (https://vkvideo.ru/video-211853778_456239525).

 

Фото: департамент информационной политики СО

