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В регионе растет популярность Карты жителя Самарской области 

16 марта 2023 15:26
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Карта жителя Самарской области – это удобный инструмент, объединяющий несколько электронных сервисов.

В последние полгода интерес населения региона к электронной Карте жителя значительно вырос. К 15 марта 2023 года количество пользователей Карты жителя превысило 56 тысяч человек, а подавших заявки – более 61 тысячи. Об этом стало известно на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Карта жителя Самарской области – это удобный инструмент, объединяющий несколько электронных сервисов. С помощью карты можно оплачивать товары и услуги, получать социальные выплаты, платить за проезд в транспорте. Карта может служить электронным пропуском в высшие учебные заведения, дублировать полис обязательного медицинского страхования.

Эмиссия электронных карт стартовала в июне 2021 года. Спрос на оформление карт с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос в четыре раза: за два первых месяца 2023 года было принято 15 473 заявки, а за соответствующий период 2022 года - 3751.

В настоящее время оформить электронную карту можно в банке ВТБ (ПАО) и АО КБ «Солидарность». Онлайн-заявку можно подать на портале Карта жителя Самарской области и в мобильном приложении. Для оформления потребуются паспорт заявителя, СНИЛС, медицинский полис ОМС. Оформление и обслуживание карты являются бесплатными для пользователей.

В регионе предусмотрен поэтапный вывод из обращения социальных транспортных карт и замена их на Карту жителя Самарской области. Держатели социальных карт (в Самарской области 170 тысяч активных пользователей) в настоящее время свободно смогут обменять их на Карту жителя, которая предоставляет в дополнение к оплате проезда широкую линейку дополнительных преимущества и сервисов.

Диапазон возможностей карты продолжает расширяться. Так, с 2022 года к ним добавилась функция бесконтактного электронного ключа для двери в подъезд многоквартирного дома, оснащенного домофоном.

В разработке находится сервис «Электронный рецепт», который планируют сделать доступным для пользователей уже в текущем году. Пациентам достаточно будет показать в аптеке QR-код на экране телефона. По этому коду фармацевт получит детальную информацию о назначенных препаратах из единой базы данных.

Кроме того, сейчас держатели карт могут пользоваться скидками от 78 компаний-участников проекта: на продукты питания, лекарства, популярные товары, билеты в театры и оплату различных услуг. Интерес к проекту со стороны торговых и сервисных компаний неуклонно растет, и в ближайшее время список преимуществ Карты жителя Самарской области пополнят новые скидки и бонусы.

На совещании обсудили новые направления развития проекта. Не исключено, что держатели Карт жителя смогут иметь постоянные преференции при оплате проезда в общественном транспорте, дополнительные бонусы при поездках с пересадками, а также бесплатный доступ к отдельным нематериальным услугам. Сейчас эти предложения взяты в проработку. Предлагается также вариант 100%-но дистанционного оформления карты: от подачи онлайн-заявки до адресной доставки пользователю.

«Наша цель – максимально заинтересовать граждан в получении Карты жителя, раскрыть все ее преимущества, предложить такие сервисы, которые действительно важны и удобны людям. С другой стороны, нужно сделать сам процесс получения карты максимально простым и доступным. Считаю, что необходимо форсировать темпы выпуска карты. Сегодня мы набрали определенный ритм в этой работе, но я все же считаю его недостаточным. К концу года число держателей карт должно вырасти как минимум вдвое», – отметил, завершая совещание, Виктор Кудряшов.

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