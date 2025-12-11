В регионе работает бесплатный шаттл от автостанции «Аврора» до онкоцентра для пассажиров маршрута № 429

В Самарской области с 8 декабря 2025 года работает новый социальный транспортный сервис. Для пассажиров межмуниципального автобусного маршрута №429 «Новокуйбышевск – Самара (а/с Аврора)» запущено бесплатное шаттл-сообщение от автостанции «Аврора» до областного онкологического диспансера. За первые два дня работы новой логистической схемой уже воспользовались более 50 пассажиров.

Мера реализована по прямому поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, данному в ходе прямой линии, и призвана обеспечить комфортную и доступную логистику для жителей Новокуйбышевска, следующих на лечение и консультации.

Напомним, в ходе обращения жители Новокуйбышевска обратились к Губернатору с просьбой возобновить прямое сообщение между городом и областным онкологическим диспансером. Глава региона поручил проработать решение, отметив, что маршрут должен быть организован без пересадок для пассажиров и продлён до медицинского учреждения.

Начало работы специального шаттла стало первым, оперативным этапом выполнения этого поручения.

«Основная задача межмуниципальных маршрутов — обеспечить скоростную и стабильную связь отдалённых населённых пунктов с крупными транспортными узлами. Сократив путь маршрута №429, мы исключили его попадание в зону хронических заторов, что дало возможность уменьшить интервал движения с 30 до 20 минут. Сейчас, выполняя поручение Губернатора, организовали удобную и бесплатную пересадку на специальный рейс до медицинского учреждения», — пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Новый сервис работает по четкой логистической схеме. Пассажиры из Новокуйбышевска по маршруту №429 прибывают на автостанцию «Аврора», где для их дальнейшего следования организована бесплатная пересадка на шаттл, следующий прямо до областного онкодиспансера. Расписание шаттла синхронизировано с прибытием основных рейсов, ежедневно выполняется четыре пары рейсов в обоих направлениях. Для обратного пути из онкоцентра в Новокуйбышевск шаттл отправляется, к примеру, в 13:45, и прибывает на «Аврору» к 14:15, что позволяет пассажирам без задержек совершить пересадку на автобус №429, который отправляется в 14:25. Аналогичная стыковка организована и для второго вечернего рейса.

«По итогам первой недели работы мы проведёт анализ пассажиропотока. На основе этих данных при необходимости внесем изменения в расписание шаттла для максимального удобства пассажиров. Затем, по итогам месяца, принято взвешенное решение о параметрах постоянного продления маршрута №429 до онкоцентра», — отметил Артур Абдрашитов.

Как подчеркнул Губернатор Вячеслав Федорищев в ходе прямой линии, для сокращения времени ожидания транспорта с 1 января 2026 года администрацией городского округа Самара также будет запущен новый городской маршрут от «Авроры» до онкодиспансера, что создаст дополнительную постоянную связку для всех жителей областного центра.

Эти шаги являются частью системной работы по повышению эффективности и социальной ориентированности пассажирских перевозок в регионе, которая ведётся по поручению главы региона и направлена на оперативное реагирование на запросы жителей.

Фото: минтранс СО