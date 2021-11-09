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В регионе проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение пожаров в жилом секторе

9 ноября 2021 18:40
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Главная задача – максимально снизить риск пожаров.

В холодное время года риски возникновения пожаров в жилом секторе возрастают. В целях безаварийного прохождения отопительного сезона и предупреждения пожаров сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области реализуется комплекс превентивных мероприятий.

Основной их целью является предотвращение пожаров в жилом секторе в связи с эксплуатацией теплонагревательных приборов, печного и газового оборудования, а также усилением нагрузки на электросеть. Главная задача – максимально снизить риск возникновения пожаров, как в жилом секторе, так и на объектах с массовым пребыванием людей в осенне-зимний период.

С начала отопительного сезона проведено 108 профилактических рейдов совместно с представителями органов внутренних дел и органов социальной защиты населения.

Сотрудники подразделений надзорной деятельности по всему региону участвуют в обширном комплексе мероприятий, направленных на предотвращение пожаров в жилом секторе.

Проведено более 500 профилактических мероприятий на котельных и иных теплогенерирующих установках, более 400 противопожарных инструктажей с руководством и персоналом данных объектов.

В более 600 сельских сходах на тему соблюдения правил эксплуатации печей и других отопительных приборов участвовали инспекторы Госпожнадзора. В это число вошли и сходы с населением по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара.

Под пристальным вниманием находятся объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей и места проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан, инвалидов, а также жителей, склонных к злоупотреблению алкоголем.

Состоялось 486 подворовых и поквартирных профилактических обходов мест проживания социально незащищенной категории граждан, с которыми были проведены беседы о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный сезон и розданы памятки по вопросам соблюдения мер безопасности.

На безвозмездной основе установлено почти 3,5 тыс. автоматических пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей.

Работа по обеспечению пожарной безопасности в период отопительного сезона продолжается и находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

 

Фото:   облМЧС

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