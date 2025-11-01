В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»

173

В Самарской области успешно завершились учебно‑тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою» курсантов военно‑патриотических клубов и юнармейских отрядов региона.

С 28 по 30 октября 2025 года в Прибрежном собрались 100 представителей военно-патриотических объединений. Масштабные Сборы организованы Самарским региональным отделением ВОД «Волонтёры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов и ГБУ СО «Агентство по реализации молодёжной политики».

Программа сборов охватила широкий спектр дисциплин, направленных на всестороннюю подготовку участников: начальная военная подготовка, тактическая медицина, огневая подготовка, тактическая подготовка, основы управления БПЛА, строевая подготовка, поисковое дело и краеведение, топография, а также итоговое тестирование участников.

Отдельно был организован семинар для руководителей военно‑патриотических объединений, нацеленный на обмен опытом и повышение квалификации наставников.

«Наши Учебно‑тренировочные сборы стали важным шагом в развитии военно‑патриотического воспитания молодёжи Самарской области. Разработанная образовательная программа Сборов способствует формированию у участников мотивации и готовности к выполнению гражданского и служебного долга перед Отечеством», – отметил Сергей Андриянов, исполнительный директор СамРО ВОД «Волонтёры Победы», член Общественной палаты Самарской области.

В рамках мероприятия участники познакомились с проектами Поискового движения России, включая «Без срока давности», направленный на сохранение исторической памяти о трагедиях Великой Отечественной войны. Представители поискового отряда «Сокол», также рассказали о патриотическом проекте «И потому в веках живут они...», который получил поддержку Фонда Президентских грантов и посвящён увековечению памяти уроженцев Куйбышевской области, освобождавших Донбасс. В завершение занятия состоялся мастер-класс по работе с Общественной приёмной проекта «Судьба солдата» и была представлена коллекция артефактов Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковой экспедиции.

«Такие Сборы необходимо и важно проводить. Самое главное, чтобы всё было системно, чтобы наши участники каждый раз совершенствовали свои навыки, умения и росли как физически, так и морально. Постигали для себя новые знания, потому что сейчас в современном динамично меняющемся мире всё меняется быстро. Знания, которые были приобретены ранее, необходимо чем-то новым дополнять. Этим мы и занимаемся, проводя такие Учебно-тренировочные сборы», – поделился Илья Судин, руководитель Центра патриотического воспитания молодёжи Самарской области.

Команды военно-патриотических объединений проверили свои знания в интеллектуальной игре «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда», посвящённой истории Российского оружия и знаменитого оружейника Михаила Калашникова.

Заключительный этап Сборов – соревновательно - зачётная часть, по итогам которой участники получают сертификаты о прохождении учебно-тренировочной программы.

Традиционно Учебно-тренировочные сборы завершились «Диалогом с Героем». Курсанты военно‑патриотических клубов и юнармейских отрядов познакомились с Андреем Валерьевичем Ереминым – Героем России, ветераном специальной военной операции.

Фото: СамРО ВОД «Волонтёры Победы»