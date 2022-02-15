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В регионе прошел первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Должник»

15 февраля 2022 19:15
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Его цель - привлечение к административной ответственности лиц, не оплативших штрафы в установленный срок.

На территории Самарской области проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Должник». Его цель - принудительное исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами ОВД Самарской области, привлечение к административной ответственности лиц, не оплативших штрафы в установленный срок.

В течение первого этапа инспекторы подразделения по исполнению административного законодательства, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками УФССП России по Самарской области провели более 120 рейдовых мероприятий. Исполнено 134 постановления по делам об административных правонарушениях, возбужденных сотрудниками ОВД Самарской области, на сумму порядка 280 000 рублей. За несвоевременную оплату штрафов к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) привлечено около 90 граждан.

Во время работы полицейские и приставы проводят разъяснительную работу среди должников. Назначенный административный штраф некоторые из правонарушителей оплатили в тот же день. Сотрудники полиции напоминают: административные штрафы должны быть уплачены своевременно. Расплатой за несознательное отношение к закону становится либо вновь назначенный штраф, только уже в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО

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