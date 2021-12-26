В регионе продолжается акция «Полицейский Дед Мороз».

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В Сызрани прошел ряд профилактических мероприятий, в рамках которых полицейские и их помощники не только напомнили разным категориям участников дорожного движения о важных правилах безопасности, но и поделились новогодним настроением.



В рамках одной из акций сотрудники Госавтоинспекции вместе с Полицейским Дедом Морозом вместо привычной проверки документов поздравляли автолюбителей с наступающим праздником, призывали пристегиваться самим, использовать детские удерживающие устройства, пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим и при подъезде к образовательным учреждениям быть предельно внимательными.



В ходе другого мероприятия к полицейским присоединились юные помощники. Ранее госавтоинспекторы Сызрани проводили различные занятия и мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов, тематических и праздничных памяток. Вместе они вышли на улицы города, где дети вручали водителям «Елочные игрушки с элементами ПДД». Автолюбители с теплотой отнеслись к наставлениям ребят и обещали всегда соблюдать правила.



Фото: ГУ МВД СО