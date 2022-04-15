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В регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для людей, прибывающих из ДНР и ЛНР

15 апреля 2022 17:15
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Сейчас на территории региона находятся 1336 вынужденных переселенцев, из них 362 ребенка.

В Самарской области организована работа по приему, размещению и обеспечению необходимым вынужденных переселенцев с территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Постановлением Губернатора Самарской области создан региональный оперативный штаб по координации деятельности органов исполнительной власти Самарской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Самарской области, общественных организаций по приёму, размещению, трудоустройству прибывших в Самарскую область вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Сейчас на территории региона находятся 1336 вынужденных переселенцев, из них 362 ребенка.

В рамках общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ добровольцы оказывают помощь в пунктах временного размещения, распределении гуманитарной помощи, помогают в качестве педагогов и аниматоров для детей, автоволонтёров.

Для тех, кто хочет помочь людям, покинувшим свои дома, спасаясь от чужой агрессии, ради сохранения собственной жизни, организованы пункты сбора гуманитарной помощи.

Помимо пункта приемов гуманитарной помощи в Самарской области открыт счёт для сбора средств:

Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека «ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩЬ».

Сокращенное наименование: СРОО по содействию защите прав человека «Достойная помощь».

Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215 Фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215.

ИНН: 6319727754

КПП: 631501001

ОГРН: 1106300002115

ОКПО: 64965456

Банк получателя: Поволжский банк ПАО «Сбербанк» г. Самара

ИНН: 7707083893

КПП: 631602006

БИК: 043601607

ОГРН: 1027700132195

Корсчет: 30101810200000000607

Расчетный счет (в рублях РФ) № 40703810654400001635

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