В регионе продолжается конкурсный отбор в состав молодежного правительства

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В Самарской области продолжается конкурсный отбор на включение в состав Молодежного правительства региона. (18+)

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 августа 2024 года. Совещательный орган при Губернаторе Самарской области и Правительстве Самарской области созывается уже в 7 раз и будет работать ближайшие 2 года.

Представители Молодежного правительства работают совместно с органами исполнительной власти, представляют интересы молодежных объединений региона и привлекают молодых людей к решению социально значимых вопросов. Молодежное правительство состоит из председателя, его заместителей, руководителя Аппарата и членов Молодежного правительства, работающих на общественных началах и курирующих определенные направления деятельности Молодежного правительства.

В конкурсе могут участвовать студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций и вузов, аспиранты, молодые специалисты, представители молодежных общественных и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Самарской области.

Конкурсный отбор проводится в три этапа. На первом этапе от участников требуется заполнение анкеты, подача заявления и прохождение тестирования по общей эрудиции и грамотности. В анкете участнику отбора предлагается выбрать не более трех приоритетных направлений деятельности в Молодежном правительстве Самарской области.

На дальнейших этапах отбора конкурсанту предстоит разработать и презентовать свой социальный проект, а затем представить его на комплексную экспертную оценку.

Узнать более подробную информацию об участии в конкурсе и отборе можно на сайте Министерства молодежной политики Самарской области по ссылке.

Фото: администрация Самары