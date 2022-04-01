В регионе подвели итоги первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью»

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Первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории Самарской области проведен в марте текущего года и направлен на привлечение активных граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Всего за время акции в органы внутренних дел Самарской области поступило 64 обращений от граждан, из которых 54 - о фактах незаконного оборота наркотиков. Все обращения и сообщения граждан были тщательно проверены.

По информации Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области, в период проведения первого этапа акции выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств. По всем случаям возбуждены уголовные дела, в том числе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Еще два уголовных дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ст. 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В период проведения акции из незаконного оборота полицейскими изъято более 3 килограмм наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудниками органов внутренних дел проверено свыше 560 мест массового пребывания молодежи.

По итогам проведения первого этапа акции выявлено 315 административных правонарушения, среди которых 295 предусмотрены ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»; 18 - ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах» и один - ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Кроме этого, полицейскими выявлено два интернет-ресурса, осуществлявших распространение материалов о наркотиках. Информация направлена в Роскомнадзор, в настоящее время они заблокированы.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.