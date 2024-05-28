В регионе подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник»

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По результатам мероприятий исполнено 595 постановлений на сумму более 2 553 440 рублей.

Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», прошедшего на территории губернии с 20 по 24 мая текущего года совместно с территориальными подразделениями ГУФССП России по Самарской области.



Основная цель мероприятия – выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов. В ходе рейдов осуществлялись проверки мест проживания и работы должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов.



По результатам мероприятий исполнено 595 постановлений на сумму более 2 553 440 р. За несвоевременную оплату штрафов к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) привлечен 391 должник. Работа в данном направлении проводилась на всей территории Самарской области и будет продолжена.



По итогам рассмотрения протоколов судами, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также административные аресты.



Так, одна из жительниц Советского района – женщина 1995 года рождения, не оплачивала штраф в размере 10 000 рублей. В ходе адресной работы сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД Росси по г. Самаре и приставы установили местонахождение неплательщицы. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». В тот же день женщина оплатила назначенные штрафы и предоставила чеки должностным лицам.

Кроме того, сотрудники полиции совместно с судебными приставами в ходе отработки установили местонахождение 26-летнего мужчины. Житель Красноглинского района ранее совершил мелкое хулиганство, после назначения наказания в виде штрафа в размере 500 рублей правонарушитель уклонился от его уплаты. В итоге в отношении неплательщика составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Теперь самарец в свободное время будет выполнять бесплатные общественно полезные работы.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками полиции в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.



Узнать о наличии наложенных штрафов можно через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО