В регионе определили лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии

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В Самарской области определили победителей конкурса профессионального мастерства среди групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. В региональном этапе конкурса участвовало 15 экипажей, которые предварительно прошли отборочные соревнования в своих подразделениях и показали лучшие результаты. В этом году мероприятие прошло на базе Центра подготовки личного состава Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии.

Росгвардейцам предстояло продемонстрировать все свои навыки и умения. Для начала необходимо было преодолеть полосу препятствий за кратчайшее время, затем экипироваться и добраться на служебном автомобиле к следующему этапу — в тир. Там стражам правопорядка нужно было поразить мишени из табельного оружия. За каждый промах добавлялось 10 секунд к общему времени прохождения дистанции.

Следующим этапом был осмотр охраняемого объекта, в который, согласно легенде, проник злоумышленник. Сотрудники Росгвардии должны были показать свои профессиональные навыки, и подтвердить, что они способны эффективно и слаженно работать в команде.

Кроме того, росгвардейцы показали свои знания в области медицины. Судьи оценили их умение использовать подручные средства для оказания первой помощи, останавливать кровотечение и правильно накладывать жгуты.

Завершился конкурс профессионального мастерства патрульных экипажей Росгвардии сдачей нормативов по физической подготовке. Сотрудникам предстояло пробежать кросс на 1 километр и выполнить подтягивания на перекладине.

В этом году лучшей стала группа задержания из Тольятти. Второе и третье место – у экипажей из Отрадного и Новокуйбышевска.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области