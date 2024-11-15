В регионе началось голосование за лауреатов областной общественной акции «Народное признание»

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С 15 по 30 ноября 2024 года жителей Самарской области приглашают принять участие в народном голосовании в рамках одного из самых масштабных общественных проектов региона – «Народное признание».

За 17 лет для участия в акции было подано более 7 тыс. заявок, номинанты в общей сложности получили около 50 млн голосов жителей губернии. В этом году поступило 653 заявки от конкурсантов, которые выразили желание побороться за титул «Лауреат областной общественной акции «Народное признание» 2024 года». Высокое доверие к проекту продиктовано главной особенностью «Народного признания» – победителей путем голосования определяют жители нашего региона.

В финальном голосовании участвует 25 номинантов в 5 номинациях: «Признание и Уважение», «Память и Слава», «Наследники Победы», «Мы Вместе», «Герои нашего времени». Каждая номинация – это возможность выразить признательность тем, кто своим неравнодушием сохраняет и приумножает силу и процветание нашего региона.

До 30 ноября каждый житель Самарской области может проголосовать за номинанта на сайте Правительства Самарской области или прийти в пункты голосования в своем муниципальном образовании и заполнить анкету.

Информация о номинантах акции и пунктов голосования представлена на сайте Правительства Самарской области и опубликована в газете «Волжская коммуна» от 15 ноября 2024 года.

Итоги акции будут подведены в декабре текущего года и награждение победителей пройдет в январе 2025 года в рамках празднования Дня Самарской губернии.

Прими участие в голосовании – вместе мы выберем тех, кто достоин «Народного признания»!

По вопросам организации голосования можно обратиться в штаб областной общественной акции «Народное признание» по телефону (846) 332-31-86.

Фото: департамент информационной политики Самарской области