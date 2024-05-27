В регионе началась социальная кампания «ВЕЛО-СИМ, безопасно колесим!»

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Сегодня дан старт социальной кампании «ВЕЛО-СИМ, безопасно колесим!», которая будет проходить по всей области с 27 мая по 7 июня.



Сотрудники Госавтоинспекции, представители образования и общественности в течение двух недель в городах и районах региона будут проводить:



- профилактические рейды по предупреждению и пресечению нарушений правил несовершеннолетними, разъяснительной работы с юными водителями и их родителями в местах возможного появления детей, управляющих велосипедом и СИМ, с распространением тематических памяток;



- интерактивные занятия в местах притяжения велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности на маршруте их движения, с привлечением представителей кикшеринговой кампании;



- во дворовых территориях, на детских площадках, в местах массового пребывания детей (парках, скверах, набережных) профилактические беседы с несовершеннолетними по разъяснению правил безопасного поведения на дорогах, с вручением тематических памяток;



- с детьми, отдыхающими в пришкольных лагерях и детских оздоровительных лагерях, в том числе загородных, разъяснительные беседы, конкурсы, викторины, игровые обучающие программы по привитию детям навыков безопасного поведения на дорогах при управлении велосипедом и СИМ.



Социальная кампания направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, а также на формирование безопасного стиля управления велотранспортом и СИМ и законопослушного поведения на дорогах среди детей и их родителей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области