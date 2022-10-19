В регионе добровольцы помогают спасателям бороться с пожарами

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Наряду с подразделениями федеральной противопожарной службы на пожары часто выезжают добровольные пожарные команды. Такие объединения чаще встречаются в муниципальных районах, в селах и поселках. В связи с территориальной близостью пожарной части к месту происшествия, ДПК подчас раньше подразделений ФПС приезжают на пожар, принимая первый удар на себя.

Так, с 15 по 19 октября добровольцы выезжали на ликвидацию 6 пожаров и помогли оперативно потушить баню в Кинельском районе, мусор и загон для скота в Сергиевском районе, автомобиль - в Безенчукском, мусор и моторный отсек автомобиля - в Ставропольском.

Благодаря помощи добровольцев все пожары удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

За последние полгода добровольные пожарные команды около 260 раз принимали участие в тушении пожаров в разных районах области.

Всего в регионе насчитывается более 150 добровольных пожарных команд и более 300 добровольных пожарных дружин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО