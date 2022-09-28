В регионе для людей «серебряного возраста» разрабатывается удобный сервис «одного окна» на региональном портале Госуслуг

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В министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области успешно прошла защита проекта, разработанного в рамках жизненной ситуации «Подготовка и выход на пенсию». Сервис создавался на основе регионального портала Госуслуг в рамках акселерационной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) с учетом принципов Национальной социальной инициативы (НСИ). Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам Президент страны Владимир Путин поручил реализовать проект по всей стране. Разработчиком нового сервиса стала команда регионального сервисного уполномоченного по внедрению НСИ.

«Самарская область вошла в число регионов-пилотов для участия в акселераторе для региональных команд по решению жизненных ситуаций, – отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. – Команда нашей области работала над проектом по жизненной ситуации «Подготовка и выход на пенсию». Результатом должно стать максимальное продление активной социальной и трудовой жизни, улучшение качества жизни граждан «серебряного возраста». Работу коллеги вели заинтересованно, профессионально, создан проект, который работает и важен каждому, кто задумывается о пенсионном возрасте. Совершенно уверен, что он отвечает тем задачам, которые были поставлены Агентством стратегических инициатив».

Сервис для старшего поколения будет включать в себя несколько разделов. Например, в категории «Моё здоровье» можно будет увидеть список региональных услуг, записаться не только к врачу, но и к заведующему медучреждением.

По одному клику можно будет оформить льготы и выплаты, получить максимум услуг – юридическую помощь, узнать о культурных мероприятиях, выбрать спортивные занятия и кружки - продолжить активную социальную жизнь. Эти функции будут реализованы в разделах «Выплаты, льготы и пособия», «Работа и допобразование», «Культура, досуг, спорт» и других.

«В рамках работы над жизненной ситуацией «Подготовка и выход на пенсию» проводились глубинные опросы граждан «серебряного возраста», онлайн-анкетирование, анализировалось цифровое пространство, – отметила курирующий это направление министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. – Результаты этих исследований легли в основу выработки полноценного сервиса, удобного и понятного для граждан».

Опыт реализации во многом уникального проекта в дальнейшем будет растиражирован в других регионах страны.

«Уверен, что опыт Самарской области будет востребован многими субъектами, – говорит ментор социального акселератора, эксперт РАНХИГС Алексей Гаврилов. – Это Московская область, Камчатка, Адыгея, где коллеги работают в таких же командах с этой же жизненной ситуацией. Самара немного впереди этих регионов, потому что здесь есть мощная поддержка регионального правительства».

К концу октября 2022 года сервис на региональном портале Госуслуг будет полностью доработан. Пенсионерам станет доступно более 100 услуг.

Фото: правительство СО