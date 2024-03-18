В региональном УФСИН прошли выборы Президента Российской Федерации

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В учреждениях УФСИН России по Самарской области реализовать свое избирательное право в выборе Президента Российской Федерации смогли лица, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, а также те, у кого наказание не связано с лишением свободы. Также проголосовать за кандидата на пост Президента Российской Федерации смогли и граждане, состоящие на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также осужденные, приговоренные к принудительным работам и находящиеся на участках, функционирующих как исправительные центры.

С целью реализации избирательных прав граждан, содержащихся в период проведения выборов в учреждениях УИС Самарской области, была предварительно проведена разъяснительная работа о порядке проведения голосования. Информация о кандидатах доводилась до избирателей при помощи системы радиовещания и путем размещения наглядной агитации. Во взаимодействии с территориальной избирательной комиссией Самарской области обеспечено соблюдение требований законодательства Российской Федерации, методических рекомендаций и разъяснений ЦИК России.

На протяжении всех выборных дней в следственных изоляторах присутствовали начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Климов, председатель общественной наблюдательной комиссии Самарской области Галина Подлужная и члены общественной организации Алексей Колесников и Роман Афонин, представители прокуратуры. Они убедились в том, что избирательные участки оборудованы всем необходимым – кабинами, урнами для сбора и подсчета результатов голосования, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО