В региональном УФСИН прошли тактико-специальные учения

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На базе исправительной колонии №16 УФСИН по Самарской области прошли тактико-специальные учения. Всего в мероприятии задействовано более 430 сотрудников уголовно-исполнительной системы, а так же представители полиции и росгвардии.

Учения проходили под руководством начальника УФСИН России по Самарской области Рамиза Алмазова. Оперативным штабом руководил заместитель начальника УФСИН Олег Петухов.

Контролировали правильность принятия решений и точность их выполнения руководитель комиссии ФСИН России Александр Зубов, проверяющий готовность Управления к действиям при чрезвычайных обстоятельствах Андрей Трифонов, а так же проверяющий деятельность отдела специального назначения УФСИН Сергей Кизима.

Согласно учебной вводной из мест лишения свободы совершен групповой побег. Поиски проводились на пересеченной местности и в населенном пункте в Комсомольском районе города Тольятти.

В ходе проведения учений сотрудники осуществляли организацию ведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения осужденных, совершивших побег. При обнаружении сбежавших, блокировали определенный участок местности и незамедлительно задерживали их.

Один из учебных вопросов отрабатывался сотрудниками отдела специального назначения, который заключался в задержании вооруженного осужденного, укрывшегося в здании.

В результате сотрудники УФСИН выполнили все учебные задачи, сбежавших злоумышленников задержали.

При подведении итогов Андрей Трифонов поблагодарил представителей полиции и росгвардии за активное взаимодействие. Своевременное реагирование дает положительный опыт решения и выполнения задач. Кроме того, отмечена оперативность работы штаба, рациональность в принятии решения. Что очень важно. Ведь это влияет на человеческие жизни и работу всего территориального органа в целом. В ходе выполнения служебных задач прослеживалась связь от возглавляемого личным составом до конечного исполнителя поручения. Важную роль играло тыловое направление. В завершении Александр Зубов резюмировал, что все вводные отработаны. А также подчеркнул важность правильности ведения документации и оформления принятых решений. С чем сотрудники оперативного штаба регионального УФСИН успешно справились, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области