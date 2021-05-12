В региональном центре «Мой бизнес» запустили серию бизнес-завтраков по вторникам 

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В Самаре появилась новая бизнес-площадка. Она станет эффективным пространством для взаимодействия представителей предпринимательского сообщества, органов власти, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспертов в самых различных сферах.

Серия бизнес-завтраков на этой платформе стартовала 11 мая. Бизнес-завтраки будут проходить каждую неделю, по вторникам. Такие встречи позволят участникам не только знакомиться и делиться опытом, но и презентовать свои проекты, перенимать эффективные инструменты коллег, находить бизнес-партнеров, делиться проблемами, задавать свои вопросы и находить необходимые ответы.

Старт работе центра дал Дмитрий Азаров. Региональный центр «Мой бизнес» стал седьмым по счету и самым большим центром по площади, созданным в Самарской области. Его общая площадь составляет более 2,3 тыс кв метров.

Создание комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса, а также улучшение качества жизни населения ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и являются важными направления региональной стратегии лидерства. Нацпроекты в субъектах РФ реализуются по поручению Президента страны Владимира Путина.

Формирование благоприятной деловой среды в регионе курирует областное министерство экономического развития и инвестиций и лично министр Дмитрий Богданов.

«Бизнес-завтрак стал нашим дебютным мероприятием в стенах регионального центра «Мой бизнес» с момента его открытия. Я уверен, что этот современный формат делового взаимодействия высоко оценят предприниматели Самарской области и будут активными участниками встреч, которые теперь будут регулярно проходить на площадке центра. Помимо бизнес-событий, мы приглашаем предпринимателей и самозанятых обращаться за консультациями к специалистам центра, подавать заявки на получение статуса резидента оборудованного коворкинга и проведение мероприятий в конференц-зале нашего нового «Дома предпринимателя», - рассказал Дмитрий Богданов.

Одной из участниц бизнес-встречи стала социальный предприниматель Ирина Аракчеева. Она создала клуб для любителей рукоделия, который помогает творческим людям найти хобби, научиться создавать изделия ручной работы. На бизнес-завтрак женщина решила прийти, чтобы пообщаться и наладить сотрудничество с другими предпринимателями.

«Я зарегистрировалась в качестве участника бизнес-завтрака для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, получить информацию, которая поможет мне в работе, рассказать о себе и своем деле - думаю, некоторым это будет интересно и возможно, кто-то обратится за нашими услугами. Уверена, что чем больше мы, мелкие бизнесмены будем друг друга поддерживать, тем больше будет пользы всем», - отметила Ирина Аракчеева.

Организатором мероприятия стало областное минэкономразвития совместно с Межрегиональным Профсоюзом Предпринимателей.

«Наши тольяттинские коллеги из центра «Мой бизнес» уже три года успешно организуют нетворкинговые мероприятия, вывозят предпринимателей для обмена опытом в другие регионы. Мы планируем с их помощью перенять этот формат, чтобы развивать его на площадке нашего нового центра», - рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Самарской области Дмитрий Горшков.