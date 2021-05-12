Я нашел ошибку
Главные новости:
Приоритетными темами стала экономика, сфера ЖКХ, социальная сфера.
В адрес губернатора и облправительства в апреле поступило 3391 обращение от граждан и организаций
С объемом задач, поставленных на текущий год, подрядчик справился уже на 35%.
В Самаре на улице Арцыбушевской выполняется обновление последнего участка в границах улиц Маяковского и Льва Толстого
Дмитрий Азаров поздравил клуб с этим значимым событием.
«Крылья Советов» получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге в следующем сезоне
"И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".
Мишустин о росте цен на продукты: "Это жадность, жадность отдельных производителей" 
12 мая в Татарстане объявлено днем траура. 
Игорь Комаров возложил цветы в память о погибших в Казани
Главная ее цель - борьба с нелегальным оборотом промышленной продукции.
В Самарской области начала работать «Горячая линия» «Антиконтрафакт»
В Самаре в акции принимают участие более 45 площадок.
Появилась интерактивная карта арт-площадок, которые примут участие в акции "Ночь музеев-2021" в Самаре
Встречи позволят участникам не только знакомиться и делиться опытом, но и презентовать свои проекты, перенимать эффективные инструменты коллег, находить бизнес-партнеров.
В региональном центре «Мой бизнес» запустили серию бизнес-завтраков по вторникам 
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.12
EUR 89.85
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В региональном центре «Мой бизнес» запустили серию бизнес-завтраков по вторникам 

12 мая 2021 14:48
116
Встречи позволят участникам не только знакомиться и делиться опытом, но и презентовать свои проекты, перенимать эффективные инструменты коллег, находить бизнес-партнеров.

В Самаре появилась новая бизнес-площадка. Она станет эффективным пространством для взаимодействия представителей предпринимательского сообщества, органов власти, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспертов в самых различных сферах.

Серия бизнес-завтраков на этой платформе стартовала 11 мая. Бизнес-завтраки будут проходить каждую неделю, по вторникам. Такие встречи позволят участникам не только знакомиться и делиться опытом, но и презентовать свои проекты, перенимать эффективные инструменты коллег, находить бизнес-партнеров, делиться проблемами, задавать свои вопросы и находить необходимые ответы. 

Старт работе центра дал  Дмитрий Азаров. Региональный центр «Мой бизнес» стал седьмым по счету и самым большим центром по площади, созданным в Самарской области. Его общая площадь составляет более 2,3 тыс кв метров.

Создание комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса, а также улучшение качества жизни населения ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и являются важными направления региональной стратегии лидерства. Нацпроекты в субъектах РФ реализуются по поручению Президента страны Владимира Путина. 

Формирование благоприятной деловой среды в регионе курирует областное министерство экономического развития и инвестиций и лично министр Дмитрий Богданов.

«Бизнес-завтрак стал нашим дебютным мероприятием в стенах регионального центра «Мой бизнес» с момента его открытия. Я уверен, что этот современный формат делового взаимодействия высоко оценят предприниматели Самарской области и будут активными участниками встреч, которые теперь будут регулярно проходить на площадке центра. Помимо бизнес-событий, мы приглашаем предпринимателей и самозанятых обращаться за консультациями к специалистам центра, подавать заявки на получение статуса резидента оборудованного коворкинга и проведение мероприятий в конференц-зале нашего нового «Дома предпринимателя», - рассказал Дмитрий Богданов. 

Одной из участниц бизнес-встречи стала социальный предприниматель Ирина Аракчеева. Она создала клуб для любителей рукоделия, который помогает творческим людям найти хобби, научиться создавать изделия ручной работы. На бизнес-завтрак женщина решила прийти, чтобы пообщаться и наладить сотрудничество с другими предпринимателями. 

«Я зарегистрировалась в качестве участника бизнес-завтрака для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, получить информацию, которая поможет мне в работе, рассказать о себе и своем деле - думаю, некоторым это будет интересно и возможно, кто-то обратится за нашими услугами. Уверена, что чем больше мы, мелкие бизнесмены будем друг друга поддерживать, тем больше будет пользы всем», - отметила Ирина Аракчеева. 

Организатором мероприятия стало областное минэкономразвития совместно с Межрегиональным Профсоюзом Предпринимателей.

«Наши тольяттинские коллеги из центра «Мой бизнес» уже три года успешно организуют нетворкинговые мероприятия, вывозят предпринимателей для обмена опытом в другие регионы. Мы планируем с их помощью перенять этот формат, чтобы развивать его на площадке нашего нового центра», - рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Самарской области Дмитрий Горшков. 

 

Теги: «Мой бизнес» бизнес-завтраки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Проверить, как организована работа, а также обсудить с предпринимателями региона бизнес-идеи приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
29 апреля 2021, 17:34
В Самаре открылся региональный центр услуг для предпринимателей «Мой бизнес»
Проверить, как организована работа, а также обсудить с предпринимателями региона бизнес-идеи приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Бизнес
770
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
248
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
174
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
148
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
12 мая 2021  12:05
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
Транспорт
162
В Ночь музеев в Самаре запустят бесплатный автобус
12 мая 2021  11:47
В Ночь музеев в Самаре запустят бесплатный автобус
Транспорт
165
Весь список