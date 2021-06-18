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В региональном центре «Мой бизнес» начала работу «Налоговая школа»

18 июня 2021 12:18
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В региональном центре «Мой бизнес» начала работу «Налоговая школа»

Представители малого и среднего бизнеса теперь смогут получить ответы на свои вопросы в области регистрации бизнеса, налогообложения, изменений в действующем законодательстве, использования электронных сервисов Федеральной налоговой службы. В четверг, 17 июня, на площадке регионального центра «Мой бизнес» стартовала работа «Налоговой школы» - серия встреч предпринимателей и экспертов регионального Управления ФНС России. 

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря этой работе в регионе создается благоприятный деловой климат, формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан, делающих первые шаги в предпринимательстве. 

Стратегия лидерства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отмечал в своем Послании глава региона. 

Первое мероприятие было посвящено актуальным темам налогообложения. Оно прошло в формате индивидуальных консультаций. 

«Региональный центр «Мой бизнес» становится настоящим «Домом предпринимателя». Спектр услуг и возможностей, который здесь предоставляется, с каждым днем становится все шире. Теперь предприниматели могут получить ответы на все волнующие их вопросы напрямую от экспертов управления налоговой службы. Призываю всех предпринимателей следить за анонсами предстоящих событий центра на сайте mybiz63.ru и активно использовать все существующие меры господдержки», - обратился к представителям малого и среднего бизнеса министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

На первой встрече на вопросы предпринимателей и самозанятых ответил заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Роман Бодров. По его словам, уже первая встреча в рамках «налоговой школы» показала востребованность такого формата взаимодействия с предпринимателями. «Представители бизнеса не всегда имеют возможность оперативно отследить изменения в законодательстве, типовых формах устава, договоров. Участники встреч, которые стартовали на площадке центра «Мой бизнес», смогут адресовать руководящему составу Управления те вопросы, на которые они не нашли ответа. Мы готовы давать им разъяснения в рамках «Налоговой школы» и, анализируя тематику обращений предпринимателей, будем  совершенствовать нашу информационную работу», - отметил Роман Бодров.

В дальнейшем встречи представителей бизнес-сообщества с сотрудниками Управления планируется проводить еженедельно - по четвергам с 9.00 до 12.00. Анонсы и тематика следующих мероприятий будут публиковаться на сайте mybiz63.ru. 

 

Теги: бизнес налоги налоговая школа

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