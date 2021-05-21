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В регионах Поволжья около 40 тысяч человек посетили тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», он сделал остановки на железнодорожных вокзалах в Саратовской, Самарской областей и Республике Башкортостан.

В торжественных встречах эшелона принимали участие военнослужащие Центрального военного округа представители правительства регионов, ветераны, юнармейцы, кадеты и жители городов.

В ходе мероприятий гости посещали 17 тематических вагонов, внутри которых были размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Посетители увидели образцы новейшей техники и трофеи из Сирийской Арабской Республики.

Артисты ансамбля песни и танца «Волжские казаки» выступали для посетителей на специально оборудованной платформе-сцене.

Следующей остановкой поезда будет столица Южного Урала город Челябинск, эшелон прибудет на железнодорожный вокзал 21 мая.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО