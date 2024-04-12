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В регионах ПФО идёт сбор гуманитарной помощи жителям Оренбуржья, пострадавшим от паводка

12 апреля 2024 16:08
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В Самарской области идёт сбор гуманитарной помощи пострадавшим, открыты пункты приёма воды и продовольствия.

12 апреля 2024 года Министр МЧС России Александр Куренков и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибыли в Орск Оренбургской области, где осмотрели наиболее пострадавшие районы города, встретились с инициативной группой граждан и оценили восстановительные работы.

«В городе проводится комплекс инженерных мероприятий для скорейшего освобождения от воды подтопленных территорий», – отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Ситуацию в Оренбуржье прокомментировал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров: «Общественно-политическая обстановка в регионе в целом стабильная, контролируемая. В зонах подтопления для пострадавших организована необходимая помощь: осуществляется подвоз питьевой воды и воды для бытовых нужд, ведётся работа по восстановлению подачи электричества. Органы власти оказывают материальную и финансовую помощь пострадавшим, поступило уже более 150 тыс. заявлений на получение выплат. За эпидемиологической ситуацией следят медики».

В настоящее время в Самарской области, как и в других регионах Приволжского федерального округа идёт сбор гуманитарной помощи пострадавшим, открыты пункты приёма воды и продовольствия. Жители ПФО перечисляют денежные средства для пострадавших от паводка, в том числе сотрудники аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

«Хочется поблагодарить всех тех, кто не остаётся в стороне и помогает. Регионы нашего округа ежедневно доставляют в Оренбуржье гуманитарную помощь, в том числе воду – привезено порядка 200 тонн воды, и она продолжает поступать. Наши жители и бизнес также оказывают финансовую помощь», – сказал Игорь Комаров.

Как отметили в МЧС, ситуация с паводком в области находится на постоянном контроле. В настоящее время промытый ранее участок дамбы отсыпан, вода из реки Урал не поступает в жилые районы. Реагирование сил и средств служб РСЧС осуществляется в соответствии со складывающейся обстановкой.

Напомним, 5 апреля 2024 года в Орске Оренбургской области произошёл прорыв земляной насыпной дамбы, в результате чего затопило дома и приусадебные участки, жители были эвакуированы. В регионе действует ЧС федерального характера.

Следует отметить, что в Самаркой области в настоящее время также проводятся мероприятия по обеспечению безопасности населения в период прохождения паводка на территории региона. По информации МЧС России по Самарской области на территории региона в настоящее время остаются подтопленными 5 низководных мостов, 83 частных жилых домов, 457 приусадебных участков. Вода отступила от 3 жилых домов и 22 приусадебных участков. По-прежнему отсутствует транспортное сообщение с н.п. Полудни Кинель-Черкасского района, необходимые средства для жизнеобеспечения населения имеются. За сутки оказались подтопленными 50 жилых домов, в Богатовском, Кинель-Черкасском и Борском районах, а также 57 приусадебных участков в Богатовском, Борском, Красноярском и Похвистневском районах.

Для граждан подтопленных территорий подготовлено 13 пунктов временного размещения на 3000 мест. В 1 пункте временного размещения находятся 12 человек, в том числе 3 детей. Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

 

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