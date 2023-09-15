«В рамках закона»: в Самаре пройдёт правовой турнир

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19 сентября в 14:00 в Самарской Публичной библиотеке (ул. Куйбышева, д. 95) пройдёт городской правовой турнир среди общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций «В рамках закона».

Правовой турнир «В рамках закона» призван поднять среди молодёжи вопрос об уголовной и административной ответственности и правильного применения собственных прав и обязанностей. Турнир сформирует представление о правовых и социальных последствиях правонарушений и преступлений, а полученные знания и навыки станут отправной точкой в формировании собственной позиции в жизни учащихся, сообщает пресс-служба СДМ.

Фото: пресс-служба СДМ