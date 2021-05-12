В  рамках  Волгафест  2021  стартует  арт-проект   Андрея  Сяйлева  «Общее  решение»  

59

В рамках Волгафест 2021 и при содействии Самарского филиала ПАО «T Плюс» стартует арт-проект Андрея Сяйлева «Общее решение».

«Общее решение» — игра, возможность пережить коллективный опыт созидания. Проект подразумевает активное участие жителей в формировании городского пространства: онлайн-голосование и его оффлайн-реализация - окрашивание фрагмента стены Самарской ГРЭС.

Начиная с 11 мая на сайте artreshenie.ru каждый желающий может высказать свое мнение относительно визуального образа забора Самарской ГРЭС, что находится между первой и второй очередями набережной. Для этого достаточно выбрать понравившийся цвет и рассказать о своем решении друзьям в социальных сетях. По итогам голосования за время Волгафеста забор будет выкрашен силами заинтересованных волонтеров.

Авторы проекта предлагают выбор из 20 цветов, которые названы в честь истинно самарских явлений и мест. Будь то привычная желтизна песка на набережной, или синева ночи, или дымка над утренним Паниковским — всё это впечатления от региона. Каждый желающий может стать волонтером проекта, прийти и своими руками реализовать идею, зарегистрировавшись на сайте artreshenie.ru.

Для участия надо будет приехать к забору Самарской ГРЭС с 12 по 20 июня, где волонтеров будут ждать помощники, инструменты и, конечно же, краска выбранного цвета.

Об авторе проекта — Андрее Сяйлеве:

Художник и куратор. Наиболее известен самарским зрителям своими работами с паттерновыми конструкциями, например, кирпичами, плитками или книгами — для художника они играют роль идеальных форм «спрессованного» времени. Благодаря Андрею Сяйлеву новыми достопримечательностями Самары стали панно «Тетрис» на улице Галактионовской и «Воробьиный квартал» — стена из старых почтовых ящиков на улице Ленинградской.