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«Общее  решение»  —  игра,  возможность  пережить  коллективный  опыт  созидания.
В  рамках  Волгафест  2021  стартует  арт-проект   Андрея  Сяйлева  «Общее  решение»  
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В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
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В  рамках  Волгафест  2021  стартует  арт-проект   Андрея  Сяйлева  «Общее  решение»  

12 мая 2021 14:27
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«Общее  решение»  —  игра,  возможность  пережить  коллективный  опыт  созидания.

В  рамках  Волгафест  2021  и  при  содействии Самарского  филиала  ПАО «T Плюс»  стартует  арт-проект   Андрея  Сяйлева  «Общее  решение».  

«Общее  решение»  —  игра,  возможность  пережить  коллективный  опыт  созидания. Проект  подразумевает  активное  участие  жителей  в формировании  городского  пространства:  онлайн-голосование  и  его  оффлайн-реализация  -  окрашивание  фрагмента  стены  Самарской ГРЭС. 

Начиная  с  11  мая  на  сайте  artreshenie.ru  каждый  желающий  может  высказать  свое  мнение  относительно  визуального  образа  забора Самарской  ГРЭС,  что  находится  между  первой  и  второй  очередями  набережной.  Для  этого  достаточно  выбрать  понравившийся  цвет  и рассказать  о своем  решении  друзьям  в  социальных  сетях.  По  итогам  голосования за  время  Волгафеста  забор  будет  выкрашен  силами заинтересованных  волонтеров.  

Авторы  проекта  предлагают  выбор  из  20  цветов,  которые  названы  в  честь  истинно  самарских  явлений  и  мест.  Будь  то  привычная  желтизна  песка  на  набережной,  или  синева  ночи,  или  дымка  над  утренним  Паниковским  —  всё  это  впечатления  от  региона. Каждый желающий  может  стать  волонтером  проекта,  прийти  и  своими  руками  реализовать  идею,  зарегистрировавшись  на  сайте  artreshenie.ru.

Для  участия  надо  будет  приехать к  забору  Самарской  ГРЭС  с  12  по  20  июня,  где  волонтеров  будут  ждать  помощники,  инструменты  и, конечно  же,  краска  выбранного  цвета.   

Об  авторе  проекта  —  Андрее  Сяйлеве

Художник  и  куратор.  Наиболее  известен  самарским  зрителям  своими  работами с  паттерновыми  конструкциями,  например,  кирпичами, плитками  или  книгами  —  для  художника  они  играют  роль  идеальных  форм  «спрессованного»  времени. Благодаря  Андрею  Сяйлеву новыми  достопримечательностями  Самары  стали  панно  «Тетрис» на  улице  Галактионовской  и  «Воробьиный  квартал» — стена  из  старых почтовых  ящиков на  улице  Ленинградской. 

 

Теги: «Общее  решение»   Волгафест

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