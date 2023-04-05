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В рамках «Школы безопасности для пенсионеров» самарские полицейские провели мероприятие по профилактике мошенничества

5 апреля 2023 11:14
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В рамках «Школы безопасности для пенсионеров» самарские полицейские провели мероприятие по профилактике мошенничества

Состоялась встреча с активистами Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

Сотрудники самарской полиции вместе с общественниками при территориальных ОВД продолжают проводить региональное профилактическое мероприятие «Школа безопасности для пенсионеров», целями которого является профилактика преступлений с использованием IT-технологий в отношении граждан пожилого возраста и повышение уровня правовой грамотности населения. По инициативе Общественного совета при УМВД России по г. Самаре очередное занятие прошло на базе Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

Заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре Фарид Латыпов рассказал пенсионерам о наиболее распространенных схемах обмана и методах защиты от них, а также уделил особое внимание вопросам безопасности персональных данных. Фарид Альбертович подчеркнул, что пожилые люди часто становятся жертвами всевозможных гадалок, целителей, телефонных мошенников и людей, притворяющихся социальными работниками. И это далеко не окончательный список возможных уловок. Подполковник полиции рассказал присутствующим, как правильно реагировать на непрошеных визитеров: не открывая двери, поинтересоваться, кто пришел. Если незнакомые люди представляются медработниками, предлагают купить дорогостоящие лекарства или медицинские приборы, снять порчу – не впускайте их в квартиру и постарайтесь прекратить общение. Если они представляются сотрудниками коммунальных или газовых служб, социальными работниками – попросите их показать документы. В случае возникновения сомнений в цели их визита, следует обратиться в полицию.

А чтобы не попасться на уловки киберпреступников, Фарид Латыпов рекомендовал не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон, не переходить по сомнительным ссылкам и не перечислять денежные средства на счета, указанные незнакомцами.

Слушатели «Школы безопасности для пенсионеров» смогли задать сотруднику полиции интересующие их вопросы. Многие из присутствующих рассказали случаи из жизни, когда они или их близкие, благодаря осторожности, не попались на уловки мошенников. В завершение встречи пенсионеры поблагодарили гостя за важную и полезную беседу, пообещали быть бдительней и поделиться полученной информацией со своими родными и близкими.

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