Я нашел ошибку
Главные новости:
Идея проводить фестиваль появилась после проведенного в  филармонии капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура».
В Тольяттинской филармонии пройдет первый Крещенский фестиваль
Серьезные замечания у главы города вызвала работа управляющих компаний и ТСЖ.
В Самаре усилят контроль за УК в части уборки снега
Дорожное покрытие обновили и на мосту при въезде в Сергиевск
В Сергиевском районе по нацпроекту отремонтировали две трассы
Предприниматели получают бесплатные консультации по вопросам создания и развития своего дела.
В рамках господдержки Самарским предпринимателям создали около 100 бесплатных сайтов
Выставка знакомит посетителей с важнейшим событием в истории края – образованием Самарской губернии.
В Самарском музее им. П.В. Алабина откроется выставка«Высочайше повелено: образовать губернию»
Собеседник Лайфа полагает, что ситуация прояснится в следующие десять дней.
"Эта история идёт на спад". Вирусолог спрогнозировал будущее ковида в России
Виноградов — автор более 150 научных публикаций в российских и зарубежных изданиях.
Умер психиатр из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов
Президент России отметил, что отношения между странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества.
Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.88
0
EUR 90.79
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Самарская Олимпийская Деревня работает ежедневно
Новогодний онлайн-квест для юных жителей Самарской области подготовил Музей Победы
«Дети – детям»: в рамках акции «Ёлка желаний» детские мечты исполняют неравнодушные дети СО
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В рамках господдержки Самарским предпринимателям создали около 100 бесплатных сайтов

11 января 2021 14:54
54
Предприниматели получают бесплатные консультации по вопросам создания и развития своего дела.

Для представителей малого и среднего бизнеса в Самарской области действует развитая инфраструктура институтов поддержки. Предприниматели получают бесплатные консультации по вопросам создания и развития своего дела, арендуют офисы по льготной ставке в бизнес-инкубаторах, участвуют в образовательных программах, получают содействие при выходе на маркетплейсы и другие услуги. 

«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее Глава региона Дмитрий Азаров. 

Одной из популярных мер поддержки в 2020 году стала услуга «Бесплатный сайт «под ключ». Для того чтобы ее получить, нужно оставить заявку на сайте mybiz63.ru. Создание сайта доступно для действующих предприятий, состоящих в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. От предпринимателя необходима только информация для наполнения будущего сайта. В рамках услуги предлагаются два готовых решения: сайт-каталог, актуальный для торговых компаний, которым важно ознакомить клиентов с ассортиментом товаров и услуг, прайс-листом, контактными данными продавца. Для предприятий, которым необходимо презентовать себя в Интернете, подойдет сайт-визитка. Он не требует обслуживания и постоянного обновления контента. Кроме того, в дальнейшем есть возможность модернизировать свой сайт.

Разработка новых мер поддержки и качественное предоставление услуг субъектам МСП находится на контроле министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. 

«Мы поддерживаем предпринимателей на любом этапе создания и развития их дела, - рассказал он о проводимой работе. - Существующие меры, в том числе создание сайтов, пользуются популярностью среди представителей малого и среднего бизнеса. В 2020 году мы обеспечили бесплатными сайтами почти 100 региональных предпринимателей. В 2021 году планируем продолжить реализацию этой услуги и внедрять новые инструменты поддержки бизнеса», - добавил Дмитрий Богданов. 

Один из сайтов был создан для ветеринарного центра «Никольский». Он существует уже восемь лет и за это время предыдущая официальная Интернет-страница предприятия перестала отвечать современным требованиям. Управляющая ветеринарным центром Елена Чигарева узнала об услуге, оставила заявку на сайте mybiz63.ru и буквально в тот же день команда специалистов приступила к разработке. 

«Мы очень довольны результатом! Этот сайт оказался быстрый, информативный, легко грузится и с мобильного устройства, и с компьютера. Он содержит всю необходимую информацию о нас, наших услугах и контактных данных. Самое главное, это есть возможность подключения к этому сайту мессенджеров, в которых мы общаемся с потенциальными клиентами. Предоставление услуги по созданию сайтов - это отличный пример помощи региона предпринимателям», - отметила Елена Чигарева. 

Каждый представитель малого и среднего бизнеса может узнать об актуальных событиях в сфере предпринимательства и существующих мерах поддержки на сайте mybiz63.ru, а также по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63, передает пресс-служба облправительства. 

 

Фото:   соцсети

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
11 января 2021  14:54
Предприниматели получают бесплатные консультации по вопросам создания и развития своего дела.
В рамках господдержки Самарским предпринимателям создали около 100 бесплатных сайтов
Предприниматели получают бесплатные консультации по вопросам создания и развития своего дела. Социум
41
11 января 2021  14:39
Выставка знакомит посетителей с важнейшим событием в истории края – образованием Самарской губернии.
В Самарском музее им. П.В. Алабина откроется выставка«Высочайше повелено: образовать губернию»
Выставка знакомит посетителей с важнейшим событием в истории края – образованием Самарской губернии. Социум
38
11 января 2021  14:29
Собеседник Лайфа полагает, что ситуация прояснится в следующие десять дней.
"Эта история идёт на спад". Вирусолог спрогнозировал будущее ковида в России
Собеседник Лайфа полагает, что ситуация прояснится в следующие десять дней. Социум
47
Весь список

Здравоохранение
11 января 2021  12:20
В Самарской области за сутки на 11 января выявлены 279 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 11 января выявлены 279 заболевших коронавирусом
За сутки умерли шестеро пациентов. Здравоохранение
463
10 января 2021  16:45
Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,82.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,82. Здравоохранение
799
10 января 2021  12:39
Снова 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Снова 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 10 января выявлены 280 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1642
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
4929
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
6180
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
7698
Весь список
Туризм
8 января 2021  10:23
Самара - в семерке популярных горнолыжных курортов в феврале
Самара - в семерке популярных горнолыжных курортов в феврале
Туристы бронируют в феврале активный отдых в горах на период от 1,8 до 4,6 ночи. Туризм
1007
4 января 2021  11:39
Более 200 пассажиров отправились на ретро – поезде из Самары в Жигулевск
Более 200 пассажиров отправились на ретро – поезде из Самары в Жигулевск
Интерьер подвижного состава оформлен в стиле конца XIX – начала XX веков. Туризм
3141
3 января 2021  11:55
4 января состоится торжественное отправление ретро-поезда Жигулевский экспресс по маршруту Самара – Жигулевск.
4 января состоится торжественное отправление ретро-поезда по маршруту Самара – Жигулевск.
Во главе ретропоезда встанет легендарный паровоз «Лебедянка». Туризм
2424
Весь список
Образование
11 января 2021  12:08
В заметках английского блогера XVIII века найдено первое достоверное изображение Самары
В заметках английского “блогера” XVIII века найдено первое достоверное изображение Самары
Заметки позволяют судить о том, как выглядела Самара за сто лет до обретения статуса губернской столицы, а также о жизни пограничных территорий России того...Образование
242
11 января 2021  10:58
В Самарской области в школах возобновили обучение в очном режиме
В Самарской области в школах возобновили обучение в очном режиме
Однако при этом в школах вступили в силу новые санитарные правила. Образование
339
11 января 2021  10:34
Общественный совет департамента информационных технологий и связи возглавил ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин
Общественный совет департамента информационных технологий и связи возглавил ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин
В 2020 году состав совета обновился. Образование
229
Весь список

Культура
10 января 2021  21:08
Сценарий фильма был написан на основе книги Джессики Брудер «Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке».
Американские кинокритики назвали главный фильм 2020 года
Сценарий фильма был написан на основе книги Джессики Брудер «Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке». Культура
493
10 января 2021  15:34
На его счету более 60 ролей в отечественных кино и сериалах, в том числе в картинах «Простые истины», «Магомаев», «Небо в огне» и др.
Актер Максим Браматкин умер на 42-м году жизни
На его счету более 60 ролей в отечественных кино и сериалах, в том числе в картинах «Простые истины», «Магомаев», «Небо в огне» и др. Культура
634
8 января 2021  16:47
73-летняя звезда знаменитой франшизы ушла из жизни после продолжительной болезни.
В США умерла актриса из "Полицейской академии" Мэрион Рэмси
73-летняя звезда знаменитой франшизы ушла из жизни после продолжительной болезни. Культура
957
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
7056
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
14628
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
11992
Весь список
Мода
4 января 2021  10:08
Многие жители Самары переплачивают за верхнюю одежду или покупают не то что нравится. Мы для вас собрали все 55 магазинов Самары с социальными сетями, и разместили каталог каждого магазина в одном месте. 
НЕ ПОКУПАЙТЕ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ В САМАРЕ, НЕ ПОСМОТРЕВ ВСЕ 55 МАГАЗИНОВ на ТОЛЬКОМЕХ!!!
Многие жители Самары переплачивают за верхнюю одежду или покупают не то что нравится. Мы для вас собрали все 55 магазинов Самары с социальными сетями, и...Мода
1569
21 декабря 2020  00:24
Основа стильного и модного образа – это красивая и грамотно подобранная первоклассная обувь.
Брендовая обувь – особенности
Основа стильного и модного образа – это красивая и грамотно подобранная первоклассная обувь. Мода
2661
17 декабря 2020  18:08
Как составить женский ДОМАШНИЙ гардероб
Для каждой современной женщины важно грамотно составить свой домашний гардероб. И в современном мире значительную часть гардероба составляют вещи из трикотажа. Мода
3182
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
7250
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
10058
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
6394
Весь список
Самара - Город - курорт
7 января 2021  13:04
В 2021 году земля начала вращаться быстрее, чем когда-либо за последние 50 лет
С момента изобретения в 70-х атомных часов стало возможным очень точно фиксировать длительность каждого дня на Земле. Самара - Город - курорт
946
25 декабря 2020  15:14
В Тольятти медики скорой помощи за сутки отрабатывают более 800 вызовов
В Тольятти медики скорой помощи за сутки отрабатывают более 800 вызовов
Горожане стали чаще обращаться за помощью к врачам.  Самара - Город - курорт
2984
25 декабря 2020  14:01
 Компания Ingate совместно с федеральным оператором СберЛогистика провела масштабное исследование пользовательского опыта служб доставки.
СберЛогистика и Ingate узнали предпочтения самарцев в доставке посылок в 2020 году
 Компания Ingate совместно с федеральным оператором СберЛогистика провела масштабное исследование пользовательского опыта служб доставки. Самара - Город - курорт
3347
Весь список
Красота и стиль
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
4235
8 ноября 2020  08:34
Как выбрать подарок девочке 10 лет
Девочки в любом возрасте обожают праздники. Праздник у каждого ребенка ассоциируется с весельем, приятной суетой, гостями, нарядами, и, конечно же, с подарками. Красота и стиль
4538
28 октября 2020  06:44
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина.
Курсы салонов красоты – поиск на Мастера красоты.Ру
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина. Красота и стиль
4114
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
9321
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
5565
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают. Модные тендеции
8074
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
7056
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
14628
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
11992
Весь список
Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
3893
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
5464
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
5179
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
4929
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
6180
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
7698
Весь список
Видео
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
11071
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
12361
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
18376
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
20694
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
20717
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
6921
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
5840
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
5098
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
5998
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
5577
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
6075
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
21970
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
23477
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
23238
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
23521
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
24181
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
11 января 2021  13:23 
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
Общая сумма денежных выплат обманутым участникам долевого строительства составит чуть больше 207 млн рублей Экономика региона
225
В Самарской области за сутки на 11 января выявлены 279 заболевших коронавирусом
11 января 2021  12:20 
В Самарской области за сутки на 11 января выявлены 279 заболевших коронавирусом
За сутки умерли шестеро пациентов. Здравоохранение
434
Стало известно, как долго будет работать Олимпийская деревня у Самара Арены
11 января 2021  11:09 
Стало известно, как долго будет работать Олимпийская деревня у "Самара Арены"
Жителей и гостей города ждут различные развлечения возле спортобъекта. Социум
320
В Самарской области в школах возобновили обучение в очном режиме
11 января 2021  10:58 
В Самарской области в школах возобновили обучение в очном режиме
Однако при этом в школах вступили в силу новые санитарные правила. Образование
307
Снова 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
10 января 2021  12:39 
Снова 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 10 января выявлены 280 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1620
Весь список
Акценты
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
11 января 2021  13:23 
На удовлетворение прав обманутых самарских дольщиков выделят больше денег
Общая сумма денежных выплат обманутым участникам долевого строительства составит чуть больше 207 млн рублей Экономика региона
269
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале
11 января 2021  09:38 
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале
На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля. В стране
371
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
9 января 2021  13:11 
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021.  Экономика региона
4010
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
18317
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
19235
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
18986
Весь список
Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
11591
30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
11344
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
12533
Весь список