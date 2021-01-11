В рамках господдержки Самарским предпринимателям создали около 100 бесплатных сайтов

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Для представителей малого и среднего бизнеса в Самарской области действует развитая инфраструктура институтов поддержки. Предприниматели получают бесплатные консультации по вопросам создания и развития своего дела, арендуют офисы по льготной ставке в бизнес-инкубаторах, участвуют в образовательных программах, получают содействие при выходе на маркетплейсы и другие услуги.

«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее Глава региона Дмитрий Азаров.

Одной из популярных мер поддержки в 2020 году стала услуга «Бесплатный сайт «под ключ». Для того чтобы ее получить, нужно оставить заявку на сайте mybiz63.ru. Создание сайта доступно для действующих предприятий, состоящих в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. От предпринимателя необходима только информация для наполнения будущего сайта. В рамках услуги предлагаются два готовых решения: сайт-каталог, актуальный для торговых компаний, которым важно ознакомить клиентов с ассортиментом товаров и услуг, прайс-листом, контактными данными продавца. Для предприятий, которым необходимо презентовать себя в Интернете, подойдет сайт-визитка. Он не требует обслуживания и постоянного обновления контента. Кроме того, в дальнейшем есть возможность модернизировать свой сайт.

Разработка новых мер поддержки и качественное предоставление услуг субъектам МСП находится на контроле министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

«Мы поддерживаем предпринимателей на любом этапе создания и развития их дела, - рассказал он о проводимой работе. - Существующие меры, в том числе создание сайтов, пользуются популярностью среди представителей малого и среднего бизнеса. В 2020 году мы обеспечили бесплатными сайтами почти 100 региональных предпринимателей. В 2021 году планируем продолжить реализацию этой услуги и внедрять новые инструменты поддержки бизнеса», - добавил Дмитрий Богданов.

Один из сайтов был создан для ветеринарного центра «Никольский». Он существует уже восемь лет и за это время предыдущая официальная Интернет-страница предприятия перестала отвечать современным требованиям. Управляющая ветеринарным центром Елена Чигарева узнала об услуге, оставила заявку на сайте mybiz63.ru и буквально в тот же день команда специалистов приступила к разработке.

«Мы очень довольны результатом! Этот сайт оказался быстрый, информативный, легко грузится и с мобильного устройства, и с компьютера. Он содержит всю необходимую информацию о нас, наших услугах и контактных данных. Самое главное, это есть возможность подключения к этому сайту мессенджеров, в которых мы общаемся с потенциальными клиентами. Предоставление услуги по созданию сайтов - это отличный пример помощи региона предпринимателям», - отметила Елена Чигарева.

Каждый представитель малого и среднего бизнеса может узнать об актуальных событиях в сфере предпринимательства и существующих мерах поддержки на сайте mybiz63.ru, а также по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63, передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсети