В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы Тольятти посетили детский дом 

9 сентября 2025 15:51
171
Сотрудники Службы поделились с детьми своими воспоминаниями о проведенных за партой днях и вручили первоклашкам школьные принадлежности и сладкие подарки.

На днях судебные приставы Комсомольского района Тольятти в рамках акции «Собери ребенка в школу» посетили центр «Единство» и поздравили с наступающим Днем знаний ребят, оставшихся без попечения родителей.

Судебные приставы частые гости в Центре. В этот раз в рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы Комсомольского района Тольятти провели встречу с воспитанниками, отправившимися в первый класс.

Сотрудники Службы поделились с детьми своими воспоминаниями о проведенных за партой днях и вручили первоклашкам школьные принадлежности и сладкие подарки.

Акция «Собери ребенка в школу» продлится в Самарской области до 10 сентября.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Судебные приставы Тольятти

