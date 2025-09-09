В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы Тольятти посетили детский дом 

171

На днях судебные приставы Комсомольского района Тольятти в рамках акции «Собери ребенка в школу» посетили центр «Единство» и поздравили с наступающим Днем знаний ребят, оставшихся без попечения родителей.

Судебные приставы частые гости в Центре. В этот раз в рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы Комсомольского района Тольятти провели встречу с воспитанниками, отправившимися в первый класс.

Сотрудники Службы поделились с детьми своими воспоминаниями о проведенных за партой днях и вручили первоклашкам школьные принадлежности и сладкие подарки.

Акция «Собери ребенка в школу» продлится в Самарской области до 10 сентября.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области